San Severino si conferma “Città che legge” anche per il triennio 2024-2026

La Città di San Severino ha ottenuto nuovamente la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento conferito dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) in collaborazione con l’Anci.

Il titolo, già assegnato per il biennio 2022-2023, attesta l’impegno continuo dell’Amministrazione comunale nella promozione della lettura e della cultura sul territorio.

La qualifica di “Città che legge” permette al Comune di partecipare ai bandi di finanziamento annuali promossi dal Cepell, destinati a progetti che incentivano la diffusione del libro e della lettura. In precedenza, grazie al “Bando Città che legge 2022”, il Comune di San Severino ha ricevuto un finanziamento di 20 mila euro per il progetto “I Racconti della Dea Feronia”. Questo festival, svoltosi dal 24 al 26 maggio 2024, ha offerto tre giorni di iniziative dedicate a libri, storie e passeggiate, coinvolgendo la biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, il Teatro Feronia e i suggestivi paesaggi locali.

Il riconoscimento di “Città che legge” sottolinea la dedizione di San Severino nel promuovere la cultura e la lettura come valori fondamentali per la crescita socio-culturale della comunità. L’Amministrazione comunale esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative culturali future.