La “Iamet” (holding Swiss Merchant Capital) rileva l’azienda “Tormatic”

Iamet, controllata dalla holding Swiss Merchant Capital, tramite il veicolo di nuova costituzione IMT6.26 srl, ha acquisito l’intero capitale sociale di Tormatic, supportando l’acquirente in tutti gli aspetti relativi all’operazione M&A e al finanziamento funzionale alla stessa.

Tormatic, con sede a San Severino, è attiva nella produzione e commercializzazione di componenti meccanici torniti di precisione destinati ai settori oleodinamico, automotive e industriale. Con questa operazione, Iamet prosegue nel proprio percorso di crescita nel settore industriale, rafforzando le competenze del gruppo nelle lavorazioni meccaniche e ampliando il proprio presidio in comparti ad alto contenuto tecnico.

Gli advisor

Iamet è stata assistita da Grant Thornton per la financial due diligence e da LCA Studio Legale. Swiss Merchant Capital ha coordinato l’operazione con il team composto dal director Vittorio Croci e dall’associate Federico Pigretti.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da Picarelli&Partners. DealBiz ha agito quale advisor finanziario dei venditori, assistendoli nella strutturazione e nella negoziazione dell’operazione, con un team coordinato da Pierluigi Milantoni.

L’operazione

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Iamet e segna l’avvio di un nuovo polo dedicato alle lavorazioni meccaniche di precisione. L’ingresso di Tormatic amplia il perimetro tecnologico del Gruppo, integrando alle competenze già presenti nello stampaggio dei metalli e delle materie plastiche, nei trattamenti galvanici e nella verniciatura una piattaforma produttiva specializzata nella realizzazione di particolari torniti.

Con oltre sessant’anni di esperienza, Tormatic rappresenta una realtà italiana di riferimento nella tornitura automatica di precisione. L’azienda dispone di un parco produttivo composto da oltre 60 macchinari allo stato dell’arte ed è in grado di gestire lavorazioni su piccoli e grandi lotti, utilizzando acciai speciali, ottone, acciaio inox e alluminio.

La specializzazione tecnica, la flessibilità produttiva e la capacità di realizzare componenti complessi hanno consentito a Tormatic di sviluppare un portafoglio clienti di elevato standing e relazioni commerciali consolidate, in alcuni casi attive da oltre trent’anni. La società opera principalmente nei settori dell’oleodinamica, dell’automotive e della meccanica industriale, applicazioni in cui qualità e affidabilità rappresentano fattori determinanti nella selezione del fornitore.

L’integrazione di Tormatic consentirà alle due realtà di mettere a fattor comune competenze industriali complementari, capacità produttiva, know-how tecnico e relazioni commerciali. Il progetto punta a creare una piattaforma con maggiore massa critica, un’offerta tecnologica più ampia e una crescente capacità di accompagnare i clienti lungo le diverse fasi di sviluppo, industrializzazione e produzione del componente. L’operazione si inserisce nella strategia di Iamet volta a costruire un gruppo manifatturiero italiano integrato, tecnologicamente avanzato e maggiormente esposto a lavorazioni ad alto valore aggiunto. La crescita del Gruppo sarà sostenuta sia attraverso lo sviluppo organico delle società partecipate sia mediante acquisizioni selettive di realtà industriali caratterizzate da competenze distintive, elevata qualità produttiva e solidi rapporti con la clientela. A seguito dell’acquisizione, il Gruppo Iamet raggiunge un valore della produzione di circa 100 milioni di euro e una presenza industriale articolata su sei stabilimenti produttivi in Italia, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento come fornitore tecnologicamente qualificato e affidabile per primari gruppi europei e internazionali.

Chi è Iamet

Iamet è una società industriale italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti metallici e plastici di precisione destinati ai settori automotive, industriale, moda e minuteria. La società opera attraverso un modello produttivo integrato, che comprende progettazione e costruzione interna degli stampi, stampaggio a freddo e a caldo, stampaggio di materie plastiche, trattamenti galvanici, verniciatura e assemblaggio. Grazie all’ampiezza delle competenze tecniche, alla flessibilità produttiva e al presidio diretto delle principali fasi del processo industriale, Iamet affianca i propri clienti dallo sviluppo del prodotto alla produzione del componente finito, operando come partner strategico per primari gruppi italiani e internazionali.

Con oltre 35 anni di esperienza diretta nei private assets, Swiss Merchant Capital opera principalmente come investitore di capitale proprio, con un approccio da principal e un orientamento industriale di lungo periodo. Nel caso di Iamet, Swiss Merchant Capital sostiene un progetto di sviluppo finalizzato alla costruzione di una piattaforma manifatturiera di maggiore scala, capace di aggregare eccellenze imprenditoriali italiane, preservandone competenze, identità e radicamento industriale e mettendo a loro disposizione le risorse necessarie per accelerarne la crescita.