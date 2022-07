Dopo aver puntellato l’attacco, la Settempeda pensa al centrocampo e piazza un gran bel colpo acquisendo le prestazioni di Erwin Quadrini. Il centrocampista maceratese (classe ’98), uno dei migliori del girone C di Prima Categoria, è reduce dalla positiva esperienza con il Casette Verdini (è stato uno dei protagonisti della cavalcata amaranto fermatasi ad un passo dal salto di categoria) ed ora è pronto ad affrontare una nuova avventura abbracciando la causa biancorossa. “Ho fatto una scelta precisa, ben ponderata, valutando molte cose. Fra le tante proposte ricevute alla fine ho optato per la Settempeda. Blasone della società, storia del club, organizzazione, strutture, persone serie, progetto, ambizioni sportive: un insieme di fattori molto importanti che mi hanno convinto e sono certo di aver deciso bene. Sono sicuro che avremo una squadra all’altezza e saremo in grado di disputare un ottimo campionato”. Con queste parole Quadrini inizia la propria storia con la Settempeda che avrà modo di inserire tra le proprie fila un elemento che potrà alzare il livello generale e garantire una marcia in più. Quadrini può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo (mezzala in un reparto a tre, centrale in una mediana a due, esterno alto, trequartista), grazie ad intelligenza tattica e ad una indubbia capacità tecnica, e potrà garantire più qualità al reparto . Nonostante la giovane età, Quadrini ha dalla sua un bel curriculum che vede, dopo gli inizi con la Maceratese, esperienze con Fabriano Cerreto, San Marco Servigliano, Urbis Salvia, Montecosaro, Civitanovese e, come detto, quella recente con Casette Verdini. Ora il tutto verrà arricchito dal nome Settempeda e tutti sperano che possa essere un rapporto duraturo e ricco di soddisfazioni.

Roberto Pellegrino