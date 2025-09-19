Coppa: dopo lo 0-0 dell’andata la Settempeda perde (2-1) a Camerino ed è fuori

Il Camerino supera la Settempeda per 2-1 e ottiene il pass per gli ottavi di Coppa Italia Promozione. Termina così la gara di ritorno dei sedicesimi al “Livio Luzi”, dopo il nulla di fatto dell’andata (0-0), match serale che ha visto imporsi i padroni di casa grazie a due gol, uno per tempo, arrivati entrambi su palla inattiva mentre Compagnucci, dopo aver firmato la prima rete in campionato sabato scorso, si ripete a pochi giorni di distanza, ma l’acuto del classe 2005 (nel primo tempo per l’1-1) non basta per permettere alla Settempeda di proseguire il cammino nel torneo. Arriva così il primo ko ufficiale della stagione per i biancorossi, ma resta la buona impressione generale data dalla squadra oltre che la buona prova dei tantissimi giovani (nella parte finale dell’incontro 9 under in campo) ai quali mister Pierantoni ha voluto concedere spazio e minuti e che hanno mostrato voglia, impegno e ordine tattico per tutti i 90’. In particolare nel primo tempo la Settempeda ha saputo tenere testa ad un rivale sceso in campo con una formazione molto vicina a quella migliore e che a conti fatti ha saputo meritarsi vittoria e qualificazione (nel secondo tempo, oltre al gol decisivo, ha creato diverse occasioni). Ora, per entrambe, testa al campionato che per la Settempeda propone l’attesa sfida casalinga con l’Aurora Treia.

La cronaca

Impegno infrasettimanale per Settempeda e Camerino che devono onorare la Coppa Italia affrontandosi nel match di ritorno dei sedicesimi che mette in palio il passaggio del turno (all’andata pareggio per 0-0). Per i due tecnici soluzioni diverse al via: Giacometti propone un Camerino molto vicino a quello del campionato; Pierantoni opta per una formazione, in cui è capitano Francesco Sfrappini, profondamente rinnovata con tanti giovani e mandando in tribuna un bel numero di titolari. L’avvio è di marca ducale e infatti dopo dieci minuti ecco il vantaggio dei biancorossi di casa (Settempeda in completo nero): punizione dalla trequarti sinistra, palla che spiove davanti alla porta, tocco di Ferretti in mischia e 1-0. La Settempeda, colpita a freddo, sa reagire e comincia a fare gioco. Al 18’ azione veloce che si sviluppa sulla destra con cross rasoterra di Compagnucci che un difensore devia con palla che tocca il palo e poi viene allontanata dalla retroguardia camerte. Al 25’ la Settempeda impatta. Sigismondi va in pressione su Barilaro rubando palla quindi scatto sulla sinistra da dove effettua un assist centrale perfetto per Compagnucci che si infila benissimo fra i due centrali avversari controllando in corsa per poi spedire di precisione la palla nell’angolino con il piatto sinistro. 1-1. Si va alla ripresa con gli stessi ventidue in campo. Grande equilibrio nella prima parte poi è capitan Cottini a provarci per i locali con un destro dal limite che Giulietti accompagna in angolo. Proprio dal tiro dalla bandierina (21’) nasce il raddoppio del Camerino: pallone nel mucchio, colpo di testa di Maccioni respinto da Giulietti, arriva Cicci che gira in porta. 2-1. Parte la girandola di cambi (in totale saranno 9) e la Settempeda chiuderà con molti under e quindi con una squadra giovanissima (over solo Brandi e Compagnucci). Nel finale di match è il Camerino a rendersi più pericoloso. Giulietti (ottima la sua prestazione) si oppone per due volte a Ferretti: prima su di un colpo di testa, poi su punizione dal limite. Al 40’ grossa chance per i ducali: Jachetta sguscia da destra, entra in area, assist per Staffolani che ad un passo dalla linea di porta tocca male spedendo clamorosamente alto. Il giovane classe 2007,peraltro ex di turno, cerca di rifarsi con un bel tiro dalla distanza che Giulietti devia quel tanto che basta per evitare il peggio con l’aiuto della traversa. La sfida, che vede alcune iniziative volenterose ma senza efficacia dei settempedani nel recupero, si chiude in pratica qui con il successo del Camerino che va agli ottavi della Coppa Italia.

Il tabellino

CAMERINO-SETTEMPEDA 2-1

MARCATORI: pt 10’ Ferretti, 25’ Compagnucci; st 21’ Cicci

CAMERINO: Petrelli, Barilaro (15’ st Frinconi), Ucciero, Cottini (29’ st Recchioni), Carnevali, Ferretti, Jachetta, Cicci, Maccioni (26’ st Raponi), Gubinelli (15’ st Corazzi), Staffolani. A disp. Spitoni, Staffolani E., Falzetti, Marchionni, Martellucci. All. Giacometti.

SETTEMPEDA: Giulietti, Eugeni, Corna (19’ st Amici), Perez (19’ st Massacci), Brandi, Sigismondi, Sfrappini, Rango (10’ st Paciaroni), Meschini (35’ st Carloni), Compagnucci, Ammora (38’ st Mercanti). A disp. Marchegiani. All. Pierantoni

ARBITRO: Cerolini di Macerata

NOTE: espulsp Pierantoni per proteste. Ammoniti: Perez, Cottini, Giacometti, Pierantoni, Cicci, Maccioni. Recupero: pt 1’, st 3’

Roberto Pellegrino