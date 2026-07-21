Ciclismo, “Master Woman 1”: Mery Guerrini è campionessa italiana su strada

Un’impresa straordinaria regala un nuovo e prestigioso tricolore allo sport settempedano. Mery Guerrini si è laureata campionessa italiana su strada nella categoria Master Woman 1 a Scarperia, a due passi dallo storico autodromo del Mugello, al termine di una gara condotta con intelligenza tattica, grande determinazione e uno sprint finale da applausi.

La sfida si è svolta sabato 18 luglio sul selettivo e tecnico circuito fiorentino di 18 chilometri, da ripetere per quattro volte fino a completare un percorso complessivo di 72 chilometri. Fin dalle ore 16, momento del via con circa ventiquattro atlete ai nastri di partenza, il ritmo si è rivelato subito sostenuto. Le concorrenti hanno impresso un’andatura elevatissima fin dalle primissime battute, dandosi continui cambi in testa per promuovere una selezione immediata. A complicare il quadro di giornata ci ha pensato un caldo asfissiante, unito a un forte vento contrario che ha reso ogni passaggio un vero e proprio banco di prova per la resistenza delle cicliste.

Il tracciato, estremamente mosso e caratterizzato da continui e velenosi “strappetti”, vedeva il suo punto chiave in una salita di 800 metri situata proprio prima del rettilineo d’arrivo, sede ad ogni giro del frazionamento del gruppo. La svolta decisiva della corsa è arrivata durante la seconda tornata, quando un drappello di dieci atlete – tra cui la stessa Guerrini – è riuscito a sganciarsi prendendo il largo. La fuga ha proceduto di comune accordo e con cambi regolari fino all’ultimo e decisivo giro.

Lungo l’ascesa finale si è scatenata la bagarre, con vari attacchi sferrati dalle rivali per staccare il gruppo di testa. La portacolori del team montegiorgese Hair Gallery Cycling Team, guidato dal patron Fabrizio Petritoli, ha risposto presente resistendo con caparbietà agli allunghi. Allo scollinamento, superata rapidamente la rotonda e la curva a sinistra che immetteva nell’ultimo rettilineo di 500 metri, Mery Guerrini ha sorpreso tutte le avversarie giocando d’anticipo: con una progressione potente e coraggiosa ha lanciato una volata lunghissima dai 500 metri, mantenendo la testa a fondo senza mai voltarsi fino al traguardo e coronando una prestazione perfetta.

«Per me è stato un traguardo grandissimo, soprattutto perché non me l’aspettavo e non pensavo di riuscire a vincere, dato che c’erano concorrenti fortissime: fondamentalmente non l’avevo quasi neanche preparata», ha dichiarato un’emozionatissima Mery Guerrini a fine gara. «È stata un’emozione grandissima che ho condiviso subito con Gianfilippo: sono davvero felicissima e ancora emozionata».

Mery Guerrini aveva già vinto un titolo tricolore, nel 2024, ma nella specialità del ciclocross. Quindi il successo su strada è il primo della sua carriera ed è stato saluto con entusiasmo dalla Federciclismo Marche, presieduta da Massimo Romanelli. Un trionfo da incorniciare che arricchisce un palmarès già ricco di soddisfazioni e proietta ora la neo campionessa d’Italia verso i prossimi traguardi della stagione.