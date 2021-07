La pace in murale: gli studenti del “Bambin Gesù” l’hanno fatto con il… cuore

Nelle scorse giornate, gli studenti del liceo “Bambin Gesù” hanno dipinto, nella zona di via San Paolo, un murale sul tema della Pace, il sentimento che dovrebbe partire dal cuore di ognuno di noi. I giovani hanno prima realizzato, a scuola, una bozza del progetto su carta, poi si sono dedicati alla effettiva pittura sulla parete: il muro è stato destinato dall’Amministrazione comunale alla realizzazione dell’opera. Questa attività degli studenti rientra nell’ambito dei progetti della “scuola d’estate”, ed è una delle iniziative che il “Bambin Gesù” ha voluto proporre ai ragazzi per recuperare la socialità persa durante il lockdown della pandemia. Le immagini, concepite e dipinte dai ragazzi, si collegano tra di loro e sfociano in un grande cuore rosso, il rosso pulsante che sta a ricordare che l’amore è alla base della pace.

I ragazzi coinvolti nel progetto, e coordinati dalla professoressa di Storia dell’arte Shura Oyarce Yuzzelli, sono Giovanni Ranciaro, Federica Nardi, Emanuela Gavrilescu, Ludovico Vico, Tommaso Pallotto, Sara Rapaccioni, Selena Cosoiu, Lucrezia Moretti, Matilde Allegretto, Frida Francucci, Anita Taddei, Alessandra Uncini, Mattia Vitali e Arianna Acerbi.