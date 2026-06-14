Libreria Gulliver: due storie marchigiane raccontate dal giornalista Luciano Gambucci

Un pomeriggio dedicato alla narrativa e al fascino del mistero quello in programma domenica 21 giugno alla libreria Gulliver di San Severino (ore 18), dove sarà ospite lo scrittore e giornalista Luciano Gambucci per la presentazione di due suoi romanzi: Anna è scomparsa e La duchessa del lago.

Luciano Gambucci è di Fabriano e vanta una lunga esperienza nel mondo dell’informazione. È stato collaboratore de Il Resto del Carlino, direttore di Tv Centro Marche e ha lavorato nel settore della comunicazione pubblica. Per circa vent’anni, inoltre, ha insegnato Scienze matematiche, affiancando all’attività professionale quella di autore.

Anna è scomparsa (edito da Futura Libri di Perugia) racconta una vicenda che prende avvio al termine di un campo scout estivo sul Monte Conero. Durante la tradizionale festa conclusiva che riunisce bambini, famiglie e parenti, dopo giorni trascorsi lontani da casa, la serenità del momento viene improvvisamente spezzata dalla scomparsa della piccola Anna. Le ricerche si attivano immediatamente, coinvolgendo forze dell’ordine, carabinieri forestali e protezione civile, ma della bambina sembra non esserci alcuna traccia. A coordinare le indagini sarà Talita De Martino, giovane vice questore da poco arrivata alla guida del commissariato locale, chiamata a far luce su un caso che assume ben presto contorni inquietanti.

La copertina del volume è impreziosita da una suggestiva immagine dell’alba sul Conero vista dal Monte dei Corvi, fotografia realizzata da Enzo Torelli.

Il secondo romanzo, anch’esso pubblicato da Futura Libri, è La duchessa del lago – Una indagine su un delitto non voluto. L’opera prende spunto da una delle vicende più enigmatiche della cronaca marchigiana: la scomparsa, oltre quarant’anni fa sui Monti Sibillini, della baronessa De Rothschild e della sua governante, un caso che ancora oggi continua a suscitare interrogativi.

Protagonista del romanzo è Alex Romano, giornalista politico de Il Messaggero, originario di un paese dei Sibillini. Durante una vacanza con la famiglia nelle terre d’origine, un’escursione nei pressi di un lago lo porta a una scoperta inattesa: il ritrovamento dei resti di uno scheletro. Da quel momento il cronista si trasforma progressivamente in investigatore, avviando una ricerca della verità che lo condurrà tra i borghi montani delle Marche, la costa adriatica, Roma e Perugia.

Nel corso dell’incontro, Luciano Gambucci dialogherà con il giornalista Mauro Grespini, accompagnando il pubblico alla scoperta delle trame, delle ispirazioni e dei retroscena dei suoi romanzi, accomunati dal gusto per il mistero e dall’attenzione per il territorio marchigiano.

Parte del ricavato della vendita sarà devoluta all’Associazione oncologica fabrianese.