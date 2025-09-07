Settempeda, buona la prima: battuto il Porto Sant’Elpidio (3-2) al debutto in campionato

“Clamoroso al Cibali” (esclamazione utilizzata in radiocronaca da Sandro Ciotti nel 1961), frase che sarebbe stato bello usare oggi con un “clamoroso al Soverchia” per poter descrivere quanto successo al minuto 94 di Settempeda-P.S. Elpidio con la rete della vittoria dei padroni di casa firmata da Tomas Perez, gol che è valso i tre punti dopo una clamorosa rimonta (da 0-2) al termine di una partita incredibile e vietata ai deboli di cuore. Esordio in campionato con il botto dunque per la squadra di Pierantoni che, dopo un avvio terribile (doppio svantaggio in neanche due minuti), ha saputo reagire rimediando ad una situazione complicata e arrivando a fare l’impresa con un secondo tempo tutto all’attacco, giocato ottimamente (in pratica ad una porta) e condito da tre reti realizzate dal 40’ al 48’. Dopo un primo tempo difficile, anche per la buona prestazione ospite, in cui la Settempeda ha fatto fatica, nella ripresa le cose sono cambiate radicalmente anche grazie alle decisioni della panchina (modulo 4-2-4 a trazione anteriore e per i cambi effettuati in primis Guermandi protagonista con una doppietta) la squadra ha cambiato marcia e testa facendo gioco con altro ritmo ed incisività tanto da meritare alla fine il successo. Finisce dunque in gloria per i biancorossi che festeggiano sotto la tribuna con i propri tifosi (encomiabili per il sostegno continuo per tutto il match) per tre punti importanti che consentono di partire con il piede giusto. Sabato prossimo prima trasferta in quel di Castel di Lama (ore 14.30).

La cronaca

Si comincia a fare sul serio con la prima giornata di campionato e la Settempeda parte in casa ospitando il P.S. Elpidio. Poche sorprese al via nelle formazioni: mister Pierantoni si affida agli stessi undici visti in coppa; mister Mengoni sceglie un 4-3-3 con attaccanti veloci e pungenti. L’inizio è shock per i locali, dato che si ritrovano sotto dopo nemmeno un minuto. Angolo di Algarbe e da centro area il liberissimo Smerilli non ha difficoltà a girare in porta. Palla al centro e Settempeda ancora punita. Disimpegno all’indietro di Ammora che vede i compagni immobili ed infilati dal rapidissimo Mannicchi che entra in area e scaraventa sotto la traversa. Inizio da incubo e gara tutta in salita per i biancorossi. Prova ad abbozzare una reazione la Settempeda, ma le difficoltà di trovare spazi e di essere pericolosa sono evidenti. Tiro centrale di Montanari e rasoterra di Compagnucci parato facilmente sono le migliori azioni create. C’è poi da annotare l’episodio che vede Compagnucci entrare in contatto con il portiere in uscita e andare a terra. L’arbitro fa chiari segni di proseguire fra le vibranti proteste di panchina e pubblico di casa. Si va negli spogliatoi da dove esce una Settempeda ben diversa nell’atteggiamento, nello spirito e nell’impianto tattico. Mister Pierantoni getta nella mischia Guermandi (fuori l’acciaccato Zappasodi) passando ad uno spregiudicato 4-2-4 in cui diversi giocatori cambiano posizione. L’idea sembra funzionare. I biancorossi cambiano passo e spingono in avanti trascinati da capitan Quadrini (ottimo come terzino destro a tutta fascia) e dagli attaccanti. Tulli sguscia al limite e calcia in diagonale con palla fuori di pochissimo. Al 17’ caos in campo con parapiglia fra le squadre: Guermandi si sbraccia con Smerilli (verranno ammoniti entrambi) e resta giù mentre nasce una mischia che vede Felloussa beccarsi il secondo giallo e quindi l’inevitabile espulsione. Non arrivano altre sanzioni e si ricomincia. Al 24’ palla in area ospite, mischia e occasione buona per il neo entrato Sfrappini che calcia rasoterra trovando il riflesso di Del Moro. Al 33’ Settempeda vicinissima al gol: Tulli trova lo spazio per calciare con il destro, pallone diretto sotto l’incrocio ma Del Moro è super nel volare alzando in angolo con una prodezza. Il forcing dei locali non si ferma anzi aumenta sempre più sfruttando sia la superiorità numerica che la stanchezza dei rivieraschi che sembrano sulle gambe e in difficoltà. C’è la sensazione che basterebbe un gol alla Settempeda per cambiare le sorti del confronto e in effetti sarà così. Minuto 40. Pagliari allarga sulla destra per Quadrini che compie l’ennesima discesa del secondo tempo e mette sotto porta un pallone calibrato che Guermandi, in anticipo su tutti, devia di petto in fondo al sacco. Sulla spinta della rete e di un pubblico caldissimo (tribuna piena malgrado ci sia ancora clima da vacanza e da spiaggia) che spinge la squadra all’impresa, i biancorossi credono al pareggio che puntuale giunge al 44’. Quadrini ancora al cross da destra, palla verso il secondo palo, stacco imperioso di Compagnucci che fa da sponda mandando sotto porta dove da vero opportunista Guermandi fa doppietta con un comodo appoggio di destro. Il sogno della rimonta clamorosa sembra ora concreto e la Settempeda non vuole sprecare l’occasione. Siamo nel recupero (5’ che poi saliranno a 7) e c’è una punizione dalla trequarti destra che esegue Quadrini con pallone che scende morbido a centro area dove spunta Perez che in acrobazia con un preciso tocco di esterno destro trafigge Del Moro. Apoteosi biancorossa con giocatori e tifosi impazziti per una vittoria su cui pochi avrebbero scommesso.

Il tabellino

SETTEMPEDA-PORTO SANT’ELPIDIO 3-2

MARCATORI: 1’ Smerilli, 2’ Marricchi, 85’ e 89’ Guermandi, 93’ Perez

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (41’ st Sigismondi), Pagliari, Zappasodi (1’ st Guermandi), Bernabei (23’ st Monachesi), Quadrini, Perez, Compagnucci, Ammora (23’ st Sfrappini), Tulli. A disp. Giulietti, Eugeni, Amici, Massacci, Paciaroni. All. Pierantoni.

PORTO SANT’ELPIDIO: Del Moro, Magliulo, Del Rosso, Capiato (9’ st Mannozzi, 37’ st Di Rosa), Cerquozzi, Smerilli, Macchini (22’ st Shakaj), Felloussa, Ioele (9’ st Gattafoni), Algarbe (1’ st Vallasciani), Amici. A disp. Luccerini, Fenni, De Luca. All. Mengoni.

ARBITRO: Storoni di Ascoli Piceno. Assistenti: Catani e Serena Mercuri di Fermo

NOTE: espulso al 17’st Felloussa per somma di ammonizioni. Ammoniti: Quadrini, Perez, Pierantoni, Felloussa, Smerilli, Guermandi, Gattafoni. Angoli: 5-1. Recupero: pt 1’, st 7’

Roberto Pellegrino