Rallenta la Settempeda: i biancorossi battuti 2-0 dall’Aurora Treia

Bel colpo dell’Aurora che torna a vincere in casa a due mesi di distanza superando con un meritato 2-0 una Settempeda non in giornata e che è sembrata lontana parente della bella squadra vista spesso in azione in campionato. Treiesi che hanno la meglio grazie ad una partita ordinata e attenta, bravi ed abili a sfruttare le occasioni create, entrambe nel primo tempo e giunte nell’arco di 9’, e propiziate dall’ex Wali con un rigore guadagnato ed un assist. Aurora che con una volta messa in discesa la gara ha avuto gioco facile, ha rischiato poco ed a gestito bene il risultato specie nella ripresa dove non ha praticamente corso rischi. Delude dunque la Settempeda che continua a rallentare la marcia (2 punti in quattro partite) e che ha sbagliato partita, giocando con poca lucidità, sotto ritmo, con un atteggiamento non adeguato e che non ha saputo trovare alternative al proprio abituale gioco. Insomma, un pomeriggio negativo e da dimenticare in fretta. Aurora che con questi tre punti compie un balzo in classifica (ottavo posto); Settempeda che vede allontanarsi la zona play off perdendo anche una posizione, scavalcata dalla Vigor.

La cronaca

Aria di derby al Capponi di Treia dove si sfidano Aurora e Settempeda per il sesto turno di ritorno. Le due formazioni cercano il successo: i locali per scalare qualche gradino in classifica; ospiti per non perdere il treno play off. Nessuna sorpresa nell’undici di Nocera, a parte la panchina per Arias comunque non al meglio, che sceglie un 4-2-3-1 con Bonifazi in mezzo al campo e Borrelli largo a sinistra. Ciattaglia vara una Settempeda con l’ormai solito modulo con Sfrappini esterno e di nuovo dal primo minuto e Rango, con Perez confermato in regia, sotto punta (vera novità di giornata). Match con diversi ex: Wali nell’Aurora; Palazzetti e Massini nella Settempeda (un altro ex come Mulinari è indisponibile). Inizio di gara equilibrato e tattico con squadre molto attente a non concedere spazi. Il primo squillo è opera di Borrelli dopo undici minuti. L’ex cremisi su punizione calcia da posizione defilata da sinistra chiamando Pettinari al tuffo accanto al palo per mettere in angolo. I biancorossi provano a prendere campo, ma mancano di precisione nelle trame che sono dunque facili da leggere per l’esperta retroguardia di casa. Al 23’, dopo un momento di stanca del match, arriva l’episodio che cambia il risultato. Lancio lungo di Dominino, palla che spiove in area dove Montanari è in netto vantaggio ma lascia passare la sfera, probabilmente in seguito alla chiamata del proprio portiere, che diventa così buona per Wali che va di testa anticipando proprio Pettinari che in ritardo nell’uscita va a colpire l’attaccante mettendolo giù. Fallo e rigore evidente che Borrelli (26’) trasforma impeccabilmente con un destro forte e preciso a fil di palo alla destra del portiere biancorosso, tornato per fortuna idoneo a rientrare tra i pali dopo essere rimasto a terra per un paio di minuti in seguito allo scontro avuto. La replica della Settempeda è immediata con Quadrini che serve Cappelletti che gira di testa da centro area trovando la bella risposta di Testa che vola per alzare in corner. L’Aurora trova un altro guizzo di Wali che parte sulla destra, sfonda con forza in area passando fra due difensori e poi serve all’indietro per Allegretti che piazza il destro angolato che supera Pettinari. Raddoppio servito e match in discesa per i treiesi. Pochi attimi dopo è pericoloso Giuli che con un destro dal limite, deviato, sfiora la traversa. Al 36’ Massini deve uscire per un problema muscolare rimpiazzato da Pariani. Allo scadere del tempo grande chance per Dolciotti che schiaccia di testa da pochi passi trovando prima il palo e poi il corpo del portiere che sventa in maniera fortunosa. Dopo l’intervallo mister Nocera cambia tatticamente, forte del doppio prezioso vantaggio: fuori il centravanti Allegretti, autore del 2-0, dentro l’esterno argentino Martin Garcia per passare ad un compatto e prudente 4-4-1-1 (Wali unica punta). La Settempeda è chiamata a reagire dopo un brutto primo tempo. Tema del match scontato: biancorossi protesi in avanti, locali in gestione e pronti a ripartire. Mister Ciattaglia dopo un quarto d’ora si gioca la carta del rientrante Farroni (fuori Dolciotti) rendendo ancora più offensiva la squadra con un 3-4-1-2. Proteste ospiti quando un pallone cade addosso a Pariani che viene strattonato e messo giù. L’arbitro fischia l’evidente fallo sul centravanti argentino assegnando punizione dal limite. In realtà c’è la sensazione che il contatto possa essere avvenuto sulla riga dell’area e in tal caso sarebbe stato penalty, ma rimangono solo dei dubbi, anche perché si prosegue con un calcio piazzato che Montanari calcia con potenza con Testa che fa buona guardia sul suo palo andando a deviare in tuffo. Settempeda che fa fatica a trovare trame incisive e spazi per poter pungere. Ci prova Cappelletti con una iniziativa personale che lo vede calciare rasoterra con palla larga. In pratica è l’ultimo episodio di un confronto che premia giustamente l’Aurora e condanna una Settempeda oggi non pervenuta.

Il tabellino

AURORA-SETTEMPEDA 2-0

RETI: 26’ Borrelli su rigore, 35’ Allegretti

AURORA TREIA: Testa, Romagnoli Andrea, Dominino, Bonifazi (72’ Romagnoli Francesco), Marini, Bartolini, Wali (58’ Arias), Garcia Facundo, Allegretti (46’ Garcia Martin), Borrelli, Giuli (82’ Pottetti). A disp. Tiberi, Filacaro, Asteroidi, Bontempo, Cacciamani. All. Nocera.

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Montanari, Dolciotti (60’ Farroni), Palazzetti, Massini (38’ Pariani), Quadrini, Rango, Cappelletti, Perez, Sfrappini. A disp. Bartoloni, Eugeni, Salvatelli, Pagliari, Staffolani Edoardo, Boldrini, Staffolani Alessandro. All. Ciattaglia

ARBITRO: Eletto di Macerata. Assistenti: Bejko Lorena di Jesi e Belleggia di Fermo

NOTE: espulso al 91’ Arias per somma di ammonizioni. Ammoniti: Giuli, Cappelletti, Dolciotti, Testa. Angoli: 4-5. Recupero: pt 4’; st 5’.

Roberto Pellegrino