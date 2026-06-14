Cordoglio fra i tifosi della Settempeda: è morto Alberto Donati, per gli amici “Neppe”

Sta suscitando sincero cordoglio in città la notizia dell’improvvisa scomparsa di Alberto Donati.

Conosciuto da tutti con il soprannome di “Neppe”, avrebbe compiuto a breve 61 anni.

Viveva nel centro storico ed era una figura benvoluta, soprattutto negli ambienti sportivi cittadini. Celibe e da sempre legato alla Settempeda, era infatti un tifoso appassionato e volto storico del gruppo dei Boys.

A far scattare l’allarme sono stati proprio alcuni amici biancorossi, preoccupati perché da un po’ non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Una familiare si è quindi recata presso la sua abitazione, dove purtroppo ha fatto la tragica scoperta: il cuore generoso di Alberto aveva già cessato di battere.

La notizia si è rapidamente diffusa nei social, suscitando numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Il ricordo di “Neppe” è arrivato non solo dagli ambienti sportivi settempedani, ma anche dai tifosi della Maceratese, con cui i Boys della Settempeda sono storicamente gemellati.

Tra i messaggi più sentiti quello di Guido Grillo, dirigente della Climacalor Basket San Severino: «La nostra amicizia è nata 40 anni fa. Con te abbiamo riso, condiviso la passione per la Juve, scherzato, fatto cene. Ogni volta che ci incontravamo era un piacere. Nonostante le grandi difficoltà che hai dovuto affrontare nella vita, sei sempre stato sorridente e positivo. Alla prossima cena ti lasceremo un posto».

Anche i Boys hanno voluto ricordare uno dei loro membri più storici: «È venuto a mancare un membro storico del nostro gruppo. Continua a tifare la tua amata Settempeda da lassù».

Particolarmente toccanti le parole di Tommaso Malandra: «Sei stato come un fratello maggiore e ti ho voluto un bene dell’anima».

Alla famiglia di Alberto Donati sono giunte in queste ore numerose attestazioni di vicinanza.

Anche la Società sportiva Settempeda ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno ai familiari e al gruppo dei Boys per la perdita del loro amico e sostenitore di sempre, il caro “Neppe”.

I funerali non sono stati ancora fissati.

l. m.