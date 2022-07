Dopo 33 anni di lavoro nel settore meccanico, l’azienda “Gi.Ma. Car” di Marco Giacomini festeggia in questo 2022 il traguardo dei 10 anni di collaborazione con il Comune di San Severino nella sede Contram, in via Meucci 19, presso la zona industriale di Taccoli.

In questi anni l’attività dell’azienda, nata a Treia, non si è mai fermata, anzi ha continuato ad espandersi arrivando anche ad affrontare il mercato estero. Marco Giacomini ha iniziato da giovanissimo a lavorare nel settore meccanico dividendosi l’attività dell’officina di Treia e quella della sede di San Severino.

Noleggio, commercio, assistenza e trasporto: sono i quattro punti cardine di questa attività che guarda positivamente al futuro, in particolare investendo nel settore elettrico, in forte crescita e capace di attirare l’attenzione dei players di automotive mondiali.

Il sogno di Marco ora è quello di replicare l’esperienza fatta nell’officina di San Severino anche in altri Comuni delle Marche pronti ad ospitarlo, offrendo sempre più servizi in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente e instaurando partnership come quella in essere con Otokar che ne accrescono conoscenze e competenze.

Un ringraziamento speciale l’azienda lo fa al Comune di San Severino che la ospita, e che ha partecipato all’evento col sindaco Rosa Piermattei e con l’assessore Jacopo Orlandani, nonché alla Contram Spa, in rappresentanza della quale è intervenuto il presidente Stefano Belardinelli.

Proprio con Contram è nata la collaborazione ad oggi più significativa.

“Gi.Ma. Car” ringrazia, inoltre, tutti gli ospiti intervenuti: l’onorevole Tullio Patassini, il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, il consigliere provinciale con delega ai Trasporti, Laura Sestili, il Ssndaco del Comune di Treia, Franco Capponi, il presidente dell’Unione montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci, il presidente del Cosmari, Giuseppe Pezzanesi, e don Luciano Genga che, in apertura, ha benedetto l’azienda e i locali che la accolgono.