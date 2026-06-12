Palio dei castelli: ecco tutte le classifiche aggiornate, tolti 7 punti a Serralta

Tempo di calcoli al Palio dei Castelli alla vigilia dell’ultima giornata di gare di grandi e piccoli. Se nel Palio baby non si sono registrate sorprese dopo la giornata dedicata al Palio dei bambini, con contrada Taccoli in testa con 72 punti ma con tutte e quattro le gare effettuate ed il fanalino di coda Serralta attestato a quota 14 lunghezze, ma con due sole gare all’attivo ed ancora in corsa nel tiro alla fune e nella corsa delle torri, nel Palio degli adulti pesa la sanzione affibbiata al castello di Serralta.

Nella staffetta della corsa con i trampoli, con i sacchi e del gioco del mattone gli arancioneri hanno schierato un atleta non residente in città, fatto non consentito dal regolamento dei giochi, ragion per cui sono stati retrocessi all’ultimo posto della staffetta, perdendo 7 punti in classifica generale.

Alla luce della decisione del Comitato organizzatore dell’Associazione Palio e tenendo in considerazione per il computo della classifica provvisoria anche le tenzoni del tiro con l’arco e con la balestra, in cui come di consueto gli abbinamenti di arcieri e balestrieri con i castelli in gara sono a sorteggio, la nuova classifica provvisoria generale degli adulti vede in testa rione Settempeda con 67 punti davanti ai bianconeri di Oltre le Mura.

Più staccati Di Contro, Cesolo e Serralta, ma proprio i blu di Cesolo ed i gialloneri di Serralta possono guadagnare terreno nella finale del tiro alla fune di domani sera, che mette in palio 25 punti per il sestetto vincitore e 20 per gli sconfitti. A tale bottino bisognerà sommare i punti che verranno guadagnati dalle varie fazioni in gara con la classicissima corsa con le torri. Insomma, domani sera sarà un bel vedere.

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA PALIO GRANDI DOPO LE GARE DI ARCO E BALESTRA

Oltre le Mura punti 31, Settempeda p.27, Cesolo p.19, Di Contro p.17, Serralta p.15.

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA PALIO GRANDI DOPO LE GARE DI STAFFETTA, BROCCA E TIRO ALLA FUNE

Settempeda punti 40 (3 gare), Oltre le Mura p.27 (3g.), Di Contro p.26 (3 g.), Cesolo p.23 (2 g.), Serralta p.21 (2 g.)

CLASSIFICA PROVVISORIA ASSOLUTA PALIO GRANDI PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA

Settempeda punti 67, Oltre le mura p.58, Di Contro p.43, Cesolo p.42 (1 gara in meno), Serralta p.36 (1 gara in meno ed 1 sanzione)

CLASSIFICA PROVVISORIA ASSOLUTA PALIO DEI BAMBINI

Taccoli punti 72 (4 gare), Oltre le Mura p.53 (4 g.), Cesolo p. 45 (4 g.), Colleluce p. 28 (3 g.), Di Contro p. 22 (4 g.), Settempeda p. 21 (3 g.), Serralta p. 14 (2 g.)

Luca Muscolini