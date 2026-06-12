“AleRun – Corri per Castello”: sabato 20 l’evento in ricordo di Alessandro Lucarelli

Sport, comunità e solidarietà si fonderanno sabato 20 giugno in occasione di , manifestazione podistica non agonistica aperta a corridori e camminatori di tutte le età, in ricordo di Alessandro Lucarelli, orientista e corridore scomparso nel 2024 durante una gara.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di San Severino, si svilupperà su un percorso di 8 chilometri, tra andata e ritorno, immerso nel verde tra le frazioni di Castel San Pietro ed Isola.

La manifestazione nasce non solo come momento di festa e benessere, ma soprattutto come un caloroso omaggio alla memoria di Alessandro, un giovane e stimato membro della comunità locale che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

La “AleRun” vuole perpetuare il suo ricordo attraverso i valori che più rappresentano lo spirito di questa terra: l’unione, l’amicizia e la gioia dello stare insieme all’aria aperta.

Il vero successo dell’iniziativa risiede nel suo profondo scopo benefico: tutti i proventi della manifestazione saranno infatti interamente devoluti alla Fondazione “L’Anello della Vita”, una realtà locale che opera all’interno dell’Hospice presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” e che si occupa del sostegno ai pazienti e ai loro familiari nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore.

La giornata si svolgerà con ritrovo, a partire dalle ore 8, nella frazione di Castel San Pietro presso il piazzale delle ex-scuole per le iscrizioni alla manifestazione. Alle ore 9.30 partenza del gruppo di camminatori. Alle ore 11, invece, partenza dei podisti.

Alle 13, nella piazzetta della chiesa di Castel San Pietro, le premiazioni e un rinfresco per tutti i partecipanti.

A tutti gli iscritti verrà consegnato, al costo di una quota di iscrizione di 10 euro, un kit di partecipazione che comprende il pettorale di gara ufficiale dell’evento e un ticket per accedere al rinfresco.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione dell’Asd San Severino e al sostegno del Progetto Filippide Marche, dell’Asd Bike Zone di Carni Sant’Elena e della Fattoria Fucili.

Per informazioni si può contattare il numero di telefono 3488059514 (Edoardo).