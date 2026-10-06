Settimana dell’allattamento: iniziativa in ospedale a cura delle ostetriche del Consultorio

In occasione della settimana mondiale dell’allattamento (1-7 ottobre) il Consultorio familiare dell’Ast di Macerata organizza mercoledì 7 ottobre, dalle ore 10 alle 13, una mattinata dedicata al tema presso l’ospedale di San Severino, nella sala del percorso nascita situata al quarto piano della struttura ospedaliera.

Un’iniziativa curata dalle ostetriche del Consultorio per spiegare alle famiglie con bambini nei primi mille giorni di vita, i benefici dell’allattamento per la mamma e il bambino, il ruolo attivo dei padri nell’accudimento dei figli, affrontando anche il tema della ripresa lavorativa di una mamma in carriera che vuole armonizzare il suo percorso professionale con l’amore per l’allattamento.

Un momento importante per informarsi, confrontarsi e sentirsi accompagnati nel percorso dell’allattamento, ma anche un’occasione per fare in modo che ogni attore della catena calda di supporto all’allattamento documenti quello che funziona, ne faccia tesoro e lo diffonda.