Ricostruzione: mille pratiche presentate all’Ufficio Sisma

Sono quasi mille le pratiche presentate all’Ufficio Sisma del Comune e relative alla ricostruzione di edifici o di attività produttive dopo il terremoto. Intanto il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto e i contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive, è arrivato a sfiorare la quota di 440 milioni di euro, esattamente 439 milioni 508 mila 748 euro.

Solo per la ricostruzione privata la cifra già stanziata è di oltre 398 milioni di euro. Questa somma andrà per il recupero di 698 edifici mentre, proprio per quanto riguarda le pratiche presentate, esse sono relative a 424 immobili interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 132 da ricostruzione pesante, 434 dall’Ordinanza 100 e 6 dall’Ordinanza 13/2017.

In totale sono 428 le pratiche concluse per contributi sisma e 43 per contributi fuori sisma.

Rientra sempre nell’ambito degli interventi post sisma la consegna della nuova palestra dell’Istituto Tecnico “Divini” (costo di 2 milioni di euro).