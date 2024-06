Tanti bambini allo stadio per la Giornata nazionale dello Sport

In un anno speciale, il 2024, che porterà direttamente ai Giochi olimpici di Parigi, anche San Severino ha voluto festeggiare la Giornata nazionale dello Sport, evento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003.

Una bella festa dedicata a chi ama e pratica lo sport nelle sue più svariate discipline che ha visto scendere in campo in città, allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, il settore giovanile della Settempeda in una manifestazione promossa dallo stesso sodalizio biancorosso con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.

E’ intervenuto anche il delegato del Coni, Doriano De Minicis, che ha portato il saluto del presidente regionale, Fabio Luna, e del referente provinciale, Fabio Romagnoli.

All’evento sportivo, che ancora una volta è stata occasione per sottolineare il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde aiuta il Paese”, hanno partecipato tantissimi ragazzini con famiglie al seguito.