La Rhütten di coach Alberto Sparapassi sbanca (65-50) il parquet di Porto Sant’Elpidio sempre avaro di soddisfazioni per i biancorossi, centra il terzo successo in quattro gare e tallona, in tandem con il Montegranaro, le leader Pedaso e Macerata, quest’ultima prossima avversaria (sabato 5 novembre, alle 18) al palasport di San Severino in un derby che si annuncia emozionante. «Abbiamo controllato la partita da subito, difendendo forte dalla palla a due e andando sul 9-0 contro una formazione che è riuscita anche a fare 119 punti in una solo partita… – commenta il diesse settempedano Guido Grillo, raggiante -. Nel secondo quarto abbiamo ancora incrementato il vantaggio di 10 punti attaccando con calma la difesa aggressiva dei locali, chiudendo a metà gara sul +16: 21-37. Dopo il riposo, come prevedibile, i nostri avversari hanno tentato il tutto per tutto e, complice qualche palla persa di troppo e alcuni canestri facili sbagliati da parte nostra, hanno limato lo svantaggio fino al -9 (41-50 al 30’). Nell’ultimo periodo, però, ci siamo ripresi e siamo stati bravi a restare concentrati. Sono saliti sugli scudi Uncini e soprattutto Ortenzi che, con due canestri fondamentali allo scadere dei 24” con gli avversari sul -7, hanno rintuzzato una possibile rimonta, e negli ultimi minuti siamo riusciti a riportare il vantaggio sopra la doppia cifra fino all’incoraggiante risultato finale di 50-65. Ottime le prestazioni di tutti i ragazzi, anche se resta il neo dei tiri liberi (solo 8 realizzati su 20 tentativi. ndr). Ora restiamo concentrati sul derby di sabato con la formazione più forte del girone, il Basket Macerata».

SPORTING P.S.ELPIDIO – RHÜTTEN SAN SEVERINO 50-65

SPORTING P.S.ELPIDIO: Di Pietro 3, Rapagnani 7, Marzetti 19, De Florio 12, Cognigni 2, Totò n.e., Ingenito, Orsini 2, Buscarini, Ndour 2, Federici 1, Mori 2. All. Del Buono

RHÜTTEN: Magnatti, Cruciani 6, Severini 8, Potenza 13 (1 tiro da 3 punti), Uncini 8, Della Rocca, Gharbi n.e., Massaccesi 9, Ortenzi 10, Fucili 5, Cantani n.e., Strappaveccia 6 (2 t. da 3p.). All. Sparapassi

Note: parziali 6-16/15-21/20-13/9-15; progressivi: 6-16/21-37/41-50/50-65. Usciti per 5 falli: Potenza (Rhütten).

Luca Muscolini