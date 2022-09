Ufficializzati anche i nomi dei deputati eletti nel listini plurinominali di Camera e del Senato delle Marche, grazie al sistema proporzionale.

Oltre a quelli eletti nei collegi uninominali, di cui riferiamo a parte, entrano alla Camera altri sei candidati: due per il Pd – l’ex deputata e già vicesindaco di Macerata, Irene Manzi, e l’ex sindaco di Force, Augusto Curti – due per Fratelli d’Italia – la deputata uscente Lucia Albano (San Benedetto) e il pesarese Antonio Baldelli – uno per la Lega – il commissario regionale e deputato uscente Riccardo Augusto Marchetti, che è umbro – e uno per il Movimento 5 Stelle, cioè il deputato uscente Giorgio Fede, anche lui di San Benedetto.

Al Senato vengono eletti con il sistema proporzionale tre rappresentanti: uno per Fratelli d’Italia, uno per il Pd e uno per il Movimento Cinque Stelle. Sono rispettivamente l’ex sindaco di Ascoli e attuale assessore regionale Guido Castelli, il commissario regionale delle Marche del Pd, Alberto Losacco (pugliese), e il senatore uscente ascolano Roberto Cataldi.