Magdi Cristiano Allam presenta il suo nuovo libro, “Un miracolo per l’Italia”, sabato 5 agosto, alle ore 21.30 a San

Severino presso l’Azienda agricola “Anibaldi Cinzia”, in località Biagi 23.

L’attore teatrale e doppiatore Luca Violini leggerà dei brani del libro.

L’autore sarà presente dalle ore 20.45 per la firma delle dediche. L’ingresso è libero.

Per qualsiasi informazione potete contattare Graziella Scartoccetti al 338 3575338.

Magdi Cristiano Allam è un giornalista e scrittore egiziano naturalizzato italiano (n. Cairo 1952). Trasferitosi in Italia per completare gli studi, si è laureato in sociologia presso l’univ. La Sapienza di Roma. Ha collaborato con il manifesto, la Repubblica e il Corriere della Sera, occupandosi per lo più dell’area mediorientale, in part. dei rapporti tra mondo arabo e Occidente. Nel 2008 A. si è convertito al cristianesimo.

Tra i suoi scritti possiamo ricordare Diario dell’Islam (2002), Vincere la paura (2005), Viva Israele (2007), Grazie Gesù (2008), Europa cristiana libera (2009), Maometto e il suo Allah. «Ovvero», l’invenzione del Corano (2017).