“Il potere delle parole”: Paolo Borzacchiello protagonista di una serata sul linguaggio

Associazione Help in trasferta per un’iniziativa che vede protagonista Paolo Borzacchiello, riconosciuto come uno dei maggiori e autorevoli esperti d’intelligenza linguistica degli ultimi tempi. L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre, alle ore 21, al palazzetto dello sport di Matelica. L’evento, intitolato “Il potere delle parole”, promette di essere un’esperienza coinvolgente e interattiva. Al centro del palcoscenico ci sarà un’analisi profonda

dedicata alla forza del linguaggio, esplorato non solo come semplice mezzo di comunicazione, ma come uno strumento potente, capace di influenzare in modo diretto i pensieri, le emozioni e i comportamenti quotidiani dei singoli individui. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo linguistico, che educa, ispira e trasforma le nuove generazioni e non solo.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Matelica, dall’Associazione italiana genitori, dal Forum delle Associazioni familiari delle Marche, dall’Aimc e, appunto, dall’associazione Help salute e famiglia Odv di San Severino che, con grande passione, spirito d’iniziativa e dedizione, risulta essere da tempo, attenta alle dinamiche educative e sociali, contribuendo al benessere della comunità locale.

In questa serata, in un habitat pieno di parole scelte con attenzione e cura, ci sarà Alessandra Pierini, giornalista e docente Unimc, nel ruolo di conduttrice.

L’appuntamento s’inserisce all’interno del format intitolato “Parole che curano, parole che costruiscono”. Questo percorso nasce con l’intento di offrire un momento profondo di condivisione, utile alla riflessione collettiva. Si configura come un’occasione per poter riflettere sul potere della comunicazione, rivolta a un pubblico variegato: dai genitori ai nonni, dagli insegnanti agli educatori, fino a tutti coloro che, a vario titolo, rivestono un ruolo chiave nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni. In un’epoca dominata dalla rapidità della comunicazione digitale, dove le parole

vengono spesso usate in modo superfluo, dove non sempre ci si sofferma a riflettere su quanto possa essere distruttivo non assumere un linguaggio sano e consapevole in una conversazione quotidiana, questo incontro mira a sottolineare come la parola possa essere lo specchio della propria essenza, come una sana comunicazione possa essere la chiave dei nostri successi: dalla costruzione dei rapporti umani propri della sfera personale, alla realizzazione di traguardi professionali presenti nel luogo del lavoro e tanto altro ancora.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, ma per garantire una corretta gestione dei posti e del rispetto delle normative di sicurezza, è prevista la prenotazione obbligatoria da effettuare online sul sito ufficiale di EventBrite www.eventbrite.it

Data la valenza formativa e pedagogica dell’incontro, è stato previsto un importante riconoscimento per il mondo della scuola: i docenti potranno richiedere un attestato di partecipazione ufficiale, che verrà rilasciato direttamente dall’Aimc.

Maria Cicconi