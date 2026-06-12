Sabato 13 giugno, tutti in piazza per il gran finale del Palio dei castelli

Sabato 13 giugno, cresce l’attesa per la serata finale del Palio dei castelli, organizzato dall’omonima associazione presieduta da Graziella Sparvoli.

Si attende una Piazza del Popolo gremita di spettatori per le eliminatorie della corsa delle torri grandi, cui seguiranno la finale del tiro alla fune dei monelli tra Serralta e Colleluce e la sfida decisiva della torre baby tra Settempeda e Serralta.

A seguire, la finalissima della fune dei grandi tra Cesolo e Serralta e le semifinali e la finalissima della corsa delle torri degli adulti.

Dopodiché, spazio agli spettacoli medievali “Fiamme dal mare” e “Soavi allegrezze dei Da Varano”.

Quindi premiazione del 4° concorso gratuito “Finestre in festa”, a cura del Comitato del Centro storico, e proclamazione dei vincitori del Palio dei grandi e dei bambini.

Infine, l’immancabile e attesissimo spettacolo dei fuochi d’artificio con base musicale a cura della pirotecnica “Santa Chiara”.