Giugno, torna il progetto “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”

Trasformare il tempo estivo in un’esperienza formativa di cittadinanza attiva, riscoprendo il valore del lavoro manuale e il senso di responsabilità verso il proprio contesto urbano. Con questo spirito, la Giunta comunale ha formalizzato l’adesione ufficiale all’edizione 2026 del progetto “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”.

L’iniziativa, coordinata e gestita a livello regionale dal Centro servizi per il volontariato delle Marche, è finanziata dalla Regione.

Le attività si svolgeranno in due pacchetti settimanali, precisamente dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno nelle mattinate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

L’Amministrazione comunale ha definito anche i contesti urbani che saranno oggetto di riqualificazione. In via Gorgonero e via Fratelli Acciaccaferri i gruppi si occuperanno delle operazioni di manutenzione ordinaria e verniciatura delle staccionate in legno, lungo la pista ciclabile l’intervento si concentrerà nel tratto dietro il cimitero monumentale di San Michele, in via Trattati di Roma, dove i ragazzi provvederanno alla manutenzione e verniciatura di circa 40 metri di staccionata parallela alla pista. Qualora le condizioni meteorologiche non permettessero il lavoro all’aperto, i giovani opereranno all’interno dei locali dell’ex Mattatoio comunale per la manutenzione e la verniciatura di panchine che saranno successivamente ricollocate e riutilizzate nell’arredo urbano cittadino. L’Area Manutenzioni del Comune si occuperà della fornitura dei materiali di consumo necessari per le attività e del successivo smaltimento differenziato dei residui e dei rifiuti derivanti dai lavori dei ragazzi.

Il progetto prevede la costituzione di gruppi di lavoro composti da circa dieci ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Le squadre non opereranno da sole: ciascun team sarà guidato da un tutor, giovani dai 21 ai 35 anni con spiccate doti di animazione educativa, e da un handyman ovvero un “maestro d’arte” della comunità adulta locale, portatore di competenze artigianali e tecniche specifiche.

Per gratificare l’impegno profuso nella cura dei beni comuni, il Csv Marche erogherà ai partecipanti dei “buoni fatica” settimanali, utilizzabili sotto forma di buoni acquisto presso i negozi e le attività commerciali del territorio che hanno aderito alla rete di convenzionamento (utilizzabili per spese alimentari, abbigliamento, libri, tempo libero e materiale informatico). Ai giovani partecipanti andranno 75 euro settimanali, ai tutor 150 euro settimanali.

Le iscrizioni sono gestite centralmente tramite la piattaforma digitale ufficiale del progetto all’indirizzo www.cistoaffarefatica.it. Per consultare tutti i dettagli della misura, i requisiti legali e le opportunità offerte dal Centro servizi per il volontariato, è possibile visitare la pagina istituzionale dedicata al seguente link:

https://www.csvmarche.it/categoria/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/ci-sto-affare-fatica-facciamo-il-bene-comune-ed-2026/.