Matteo Mulinari è il nuovo allenatore della Folgore Castelraimondo

La Folgore Castelraimondo comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2026-2027 a Matteo Mulinari.
Classe 1987, da calciatore ha vestito le maglie di importanti realtà del territorio, tra cui Tolentino, Maceratese e Settempeda.
Nella stagione appena conclusa ha allenato l’Esanatoglia. “Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore. È un tecnico giovane e preparato, dotato di una precisa identità di gioco, che fin dal primo incontro ha saputo trasmetterci entusiasmo e grande voglia di fare. A lui va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con la convinzione che insieme potremo vivere una stagione ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato il vice presidente Leonardo Fattinnanzi.
“Voglio ringraziare la società per la fiducia e per l’opportunità che mi ha concesso – ha dichiarato Matteo Mulinari -. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in una piazza così importante e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati”.