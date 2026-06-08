Matteo Mulinari è il nuovo allenatore della Folgore Castelraimondo

La Folgore Castelraimondo comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2026-2027 a Matteo Mulinari.

Classe 1987, da calciatore ha vestito le maglie di importanti realtà del territorio, tra cui Tolentino, Maceratese e Settempeda.

Nella stagione appena conclusa ha allenato l’Esanatoglia. “Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore. È un tecnico giovane e preparato, dotato di una precisa identità di gioco, che fin dal primo incontro ha saputo trasmetterci entusiasmo e grande voglia di fare. A lui va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con la convinzione che insieme potremo vivere una stagione ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato il vice presidente Leonardo Fattinnanzi.