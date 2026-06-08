“Il mio Cantico libero”: svelati i dieci finalisti che hanno superato le semifinali di San Severino

Dopo la straordinaria masterclass al Cet di Mogol la splendida cornice di Piazza del Popolo e il teatro Feronia hanno accolto le semifinali del contest nazionale “Il mio Cantico libero”. Si è trattato di due giornate intense e partecipate, organizzate da Materiali Musicali, promoter del Meeting delle Etichette Indipendenti, con il supporto del Comitato nazionale San Francesco 800, presieduto da Davide Rondoni, e con il patrocinio del Comune.

L’intera kermesse de “Il mio Cantico libero” gode del sostegno di Siae, media partner del contest è Radio LatteMiele, da sempre punto di riferimento per la musica italiana e per la valorizzazione della canzone d’autore.

Le due semifinali hanno registrato una significativa partecipazione di pubblico, che ha seguito con entusiasmo le esibizioni dei giovani artisti contribuendo anche attraverso il voto popolare. La manifestazione ha saputo valorizzare al meglio due luoghi simbolo di San Severino offrendo agli artisti e agli spettatori un’esperienza ricca di emozioni, musica e condivisione. Nel corso delle due serate si sono esibiti i 24 semifinalisti provenienti da tutta Italia.

Ospiti delle due serate sono stati Roberta Giallo, Patrizia Cirulli, Franco Fasano e il poeta Davide Rondoni. Particolarmente apprezzato l’intervento di Franco Fasano, che ha presentato il suo nuovo brano dedicato a San Francesco, intitolato “Letizia”, scritto su una poesia di Davide Rondoni. La conduzione delle serate è stata affidata a Simona Cappelli insieme a Giordano Sangiorgi.

I nomi dei finalisti che accedono alla finalissima di Rieti, in programma al Teatro Vespasiano il prossimo 26 settembre, sono Anima con Seta, Martin Basile con Crepe, Felicity con Pianoforse, Frenesi con Nascosto, La Noce con Nuotare, Lospazio con L’albero, Silvia Lovicario con Linfa, Francesco Rainero con Rosario, Susanna Reppucci con Disobbedisci e Nicola Roncaglia con Epoca.

Intanto, dal 28 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Una vita nuova”, il brano inedito realizzato dai 24 finalisti de “Il mio Cantico libero”, scritto collettivamente dagli artisti con la straordinaria collaborazione di Mogol durante la masterclass svoltasi presso il Cet. Il brano rappresenta l’inno ufficiale del progetto e sarà presentato dal gruppo dei finalisti de “Il mio Cantico libero” al Festival Francescano di Bologna.

“Il mio Cantico libero” è il contest nazionale dedicato ad artisti under 35 che unisce musica contemporanea, spiritualità e impegno sociale ispirandosi ai valori francescani di pace, fraternità e rispetto per la natura. Con oltre 150 candidature provenienti da tutta Italia e 24 finalisti selezionati, il progetto ha proposto un percorso artistico che, partendo dal “Cantico delle Creature”, dialoga con le nuove generazioni attraverso linguaggi musicali contemporanei, dal cantautorato al rap fino all’elettronica. A valutare i partecipanti una prestigiosa giuria composta da Omar Pedrini, Erica Mou, Carlo Marrale, Roberta Giallo, Max Monti, Riccardo De Stefano, Ambrogio Sparagna e dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato San Francesco 800, coordinata da Giordano Sangiorgi.

Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi e promosso dal Comitato San Francesco 800, è realizzato da Materiali Musicali con il sostegno della Presidenza del Consiglio.