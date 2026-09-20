Inizio d’anno scolastico a pieno ritmo per gli alunni del Comprensivo “Tacchi Venturi”

Mentre vanno completandosi le iniziative didattiche sull’accoglienza per mettere a loro agio in particolare le classi prime, senza mai perdere di vista le problematiche legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, come testimoniano i primi questionari su un argomento verso cui è d’obbligo non calare mai il livello dell’attenzione, le quindici classi della Secondaria del Comprensivo Tacchi Venturi hanno iniziato l’anno scolastico con il pedale dell’acceleratore pigiato.

Al termine della prima settimana di scuola, infatti, sono già state vissute la due giorni di Legambiente “Puliamo il mondo” dedicata al rispetto dell’ambiente, al senso civico e alla cura del bene comune e la partecipazione delle classi terze al convegno storico scientifico “Francesco di Assisi e San Severino Marche”.

La celebre campagna nazionale promossa da Legambiente e sposata a livello locale dal circolo “Il Grillo”, presieduto da Francesco Ranciaro, a cui l’istituto retto dalla dirigente Catia Scattolini ha aderito con entusiasmo con diverse classi di Primaria e Secondaria nell’arco di due mattinate, ha visto collaborare come di consueto l’Amministrazione comunale ed il gruppo di Protezione civile, coordinato da Dino Marinelli (ne riferiamo a parte).

Lo scorso venerdì mattino un centinaio di studenti di terza media ha partecipato al Feronia al convegno su San Francesco, scoprendo particolari inediti sulla presenza del santo sul territorio settempedano. La lucida conduzione dell’esperto professore di Storia medievale dell’Università di Macerata Roberto Lambertini, moderatore dell’evento, l’introduzione sempre frizzante del docente settempedano di Unimc Giammario Borri, le rivelazioni delle visite del santo alle mulieres Deo dicate di Colpersito da parte di suor Chiara Belardinelli e la suggestiva trattazione dello storico locale Raoul Paciaroni che ha ricordato la presenza del santo per un breve periodo in una grotta di Frontale hanno offerto ai ragazzi del Tacchi Venturi una prima parte della mattinata speciale all’insegna della riscoperta delle radici religiose della nostra comunità al termine della quale non è venuto a mancare il puntuale saluto di padre Luciano Genga, questa volta nel ruolo di… padrone di casa.

Ad un tale inizio scoppiettante seguiranno altri eventi degni di nota nel corso di un anno scolastico in cui sarà difficile tediarsi.

Lu.mus.