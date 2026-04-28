Volley: la Sios Novavetro batte Grottazzolina ed è salva con due turni di anticipo

La Sios Novavetro San Severino vince per 3-0 in casa contro Grottazzolina e ottiene la matematica salvezza con due giornate di anticipo rispetto alla chiusura del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. La gara aveva un grossa importanza proprio ai fini della permanenza in questa categoria, poiché gli ospiti – in caso di successo – avrebbero potuto avvicinare i settempedani e sperare ancora di raggiungere il quint’ultimo posto in classifica, cioè la soglia-salvezza, nelle restanti gare della stagione. I ragazzi di coach Federico Domizioli, però, sono scesi in campo determinati e non hanno commesso errori, chiudendo ogni set nel momento decisivo. Adesso i punti di distacco fra le due squadre è salito a 11: un divario incolmabile. Quindi la Sios Novavetro può affrontare l’ultimo segmento di torneo con la voglia di togliersi delle soddisfazioni, senza l’assillo di dover vincere a tutti i costi. “La partita contro Grottazzolina l’abbiamo affrontata bene – ha detto il presidente della San Severino Volley, Giovanni Soverchia – è da un po’ che stiamo giocando a buoni livelli e la prestazione rispecchia quelle positive dell’ultimo periodo. Aver raggiunto la salvezza è importante, era il nostro obiettivo minimo. La stagione è stata un po’ al di sotto delle nostre aspettative, avremmo voluto fare un campionato con qualche punto in più, ma non siamo stati fortunati perché nel corso dei mesi abbiamo dovuto fare i conti con una serie di infortuni su tutti i ruoli. I ragazzi e l’allenatore sono stati però bravi a tener duro e, ora che la salvezza è arrivata, pensiamo a chiudere questo campionato nel migliore dei modi portando a casa altri punti che ci consentirebbero di scalare la classifica. Lo meriteremmo…”.

La classifica, al momento, è la seguente: Sab Group Rubicone 60, La Nef Re Salmone Osimo 56, Novavolley Loreto 52, Querzoli Forlì 50, Cavallino 4 Torri Ferrara e Gemini Med San Marino 47, Sabini Castelferretti 40, Okkaido Bologna 35, Paoloni Macerata 34, Sios Novavetro San Severino Marche 32, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 13, Montorio Teramo 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.