Educazione stradale e senso civico: alunni dell’Infanzia alla scoperta della Polizia locale

Una mattinata decisamente diversa dal solito quella trascorsa tra palette, sirene e importanti nozioni di educazione stradale e civica, a cominciare dal nuovo numero unico per le emergenze, il “112”.

I piccoli alunni delle scuole dell’Infanzia dei plessi “Gentili”, “Virgilio” e “Cesolo”, facenti parte dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, sono stati i protagonisti di una speciale “lezione sul campo” ravvicinata, finalizzata a promuovere la cultura della legalità e la conoscenza delle regole della strada fin dalla tenera età. I bambini si sono recati in visita ufficiale presso la sede del Comando della Polizia locale, trasformandosi per un giorno in “agenti in erba” e scoprendo da vicino come funziona la macchina della sicurezza urbana.

Ad accogliere le festose delegazioni di alunni e insegnanti è stato il Comandante della Polizia locale, il vice commissario Adriano Bizzarri. Insieme al personale in servizio, il Comandante ha guidato i bambini all’interno dei locali del Comando, spiegando con un linguaggio semplice, chiaro e interattivo il ruolo cruciale che la Polizia locale svolge quotidianamente a tutela della comunità, dei pedoni e della convivenza civile.

Nel corso della “lezione”, gli agenti hanno mostrato da vicino le dotazioni e gli strumenti tecnici di reparto utilizzati nei servizi di controllo del territorio: le ricetrasmittenti collegate costantemente con la centrale operativa e i sistemi di verifica documentale, la videosorveglianza, insieme agli strumenti di prevenzione e sicurezza come le classiche palette segnaletiche, i precursori per i controlli alcolemici, i misuratori di velocità e i dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità.

I bambini hanno dimostrato grandissima curiosità, tempestando il comandante Bizzarri e il personale di domande, aneddoti e riflessioni sul significato dei cartelli stradali e sull’importanza di allacciare sempre le cinture di sicurezza.

Il momento di massima euforia della visita si è svolto all’esterno del Comando, dove gli agenti hanno schierato il parco mezzi in dotazione al Corpo per una presentazione tecnica dettagliata. Gli alunni hanno potuto osservare da vicino e toccare con mano le auto di pattuglia, attrezzate con i moderni sistemi di segnalazione visiva e acustica con tanto di prova d’accensione dei lampeggianti e della sirena, che ha scatenato la felicità dei piccoli, le moto di servizio e i moderni mezzi a pedalata assistita impiegati per il pattugliamento delle aree verdi, dei parchi cittadini e delle zone del centro, simbolo dell’impegno dell’Amministrazione verso la mobilità dolce e la sostenibilità ambientale.

La mattinata si è conclusa tra sorrisi, foto ricordo e un caloroso ringraziamento da parte delle maestre.