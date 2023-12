Cena di fine anno per volontarie e volontari del gruppo comunale di Protezione civile. La conviviale, tenutasi nella sede inaugurata a maggio 2019 nel piazzale antistante i magazzini comunali dell’ufficio Manutenzioni di via Brodolini, ha visto la partecipazione degli iscritti al gruppo coordinato da Dino Marinelli.

A portare il proprio saluto, e quello dell’Amministrazione comunale settempedana, sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale alla Protezione civile, Sara Clorinda Bianchi.

In quest’ultimo anno il gruppo di Protezione civile è stato impegnato in tantissime attività a favore della popolazione di San Severino, ma non solo. I volontari, infatti, hanno fatto parte di diverse colonne mobili partite per prestare aiuto e assistenza anche in altre regioni e realtà d’Italia. Tantissime le iniziative locali che hanno visto il loro coinvolgimento, molti anche i corsi di formazione e le esercitazioni cui il gruppo ha preso parte con i propri iscritti e i propri mezzi.