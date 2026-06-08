Avviati i lavori di asfaltatura della strada comunale di Colmone

Aperto il cantiere per la manutenzione straordinaria della strada comunale di Colmone. Si tratta di un’opera strategica per la viabilità rurale, la sicurezza stradale e il comparto ricettivo locale poiché collega la strada 502 di Cingoli con la 361 Septempedana e serve le località di Colmone, Borgianelle e Pitino che ospitano numerose attività agricole, di ristorazione e ricettive.

Il tratto stradale interessato dalle opere va dall’incrocio con la statale 502 di Cingoli fino all’incrocio con la strada vicinale di Borgianelle.

L’intervento, approvato dalla Giunta comunale settempedana nei mesi scorsi, si è reso necessario a causa dell’avanzato stato di deterioramento della vecchia sede che presentava buche e solchi diffusi non più risolvibili con semplici riparazioni localizzate.

L’opera comporterà un investimento complessivo di 385 mila euro. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, la spesa è stata finanziata in parte attraverso il reimpiego dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada e in parte con risorse finanziarie comunali rese disponibili all’interno del bilancio.

I lavori in corso comprendono la pulizia delle cunette e il completo rifacimento del piano viabile.