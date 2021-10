Calcetto, il Serralta perde 3 a 2 sul campo del Sarnano

Con il fardello psicologico del 7-1 subito in Coppa Marche sul campo del Cus Macerata, ko che è costato l’eliminazione dal torneo, non era semplice per il Serralta tornare a giocare in campionato a pochi giorni da questo verdetto pesante, ma i ragazzi di Falsetti lo hanno fatto in maniera soddisfacente dando buone risposte, anche se alla fine è giunta un’altra sconfitta.

La sfida con il Sarnano è stata equilibrata e combattuta, le due squadre si sono equivalse, ma una partenza un po’ troppo distratta dei gialloblù nella ripresa ha permesso ai rivali di serata di piazzare l’uno/due che ha indirizzato il match con epilogo in favore dei locali che conquistano punti importanti nella corsa salvezza. Nel prossimo turno in casa altro scontro diretto, da non sbagliare, contro il Sambucheto (venerdì 6 novembre ore 22) che si presenterò con gli stessi punti dei settempedani (4).

La cronaca

La trasferta di Sarnano propone al Serralta una sfida in zona salvezza. Le due formazioni, infatti, sono appaiate a quota 4 e, dunque, sarebbe importante fare risultato per tenere il passo o meglio ancora per allungare su una probabile concorrente diretta. Serralta che va in campo con due assenze pesanti dell’ultimo momento, quelle di Bonci e Pellegrini. Il primo squillo dell’incontro lo suona Nardi che conclude da sinistra con parata del portiere Piergentili. Il Serralta sembra avere l’approccio giusto e la conferma giunge al 9’ quando c’è un’occasionissima costruita sull’asse Bardho/Nardi con quest’ultimo che appostato sul secondo palo non riesce a spingere in porta fallendo una palla gol clamorosa. L’errore viene pagato caro dagli ospiti, perché il Sarnano poco dopo va in vantaggio: ottima triangolazione finalizzata da Latini. I gialloblù comunque sono ben dentro il match e la conferma è l’immediato pareggio colto da Moscoloni che compie una prodezza realizzando da posizione complicata e defilata cogliendo di sorpresa Piergentili sul primo palo. Fino all’intervallo accade poco, anche se proprio allo scadere del tempo diventa protagonista Vignati con due ottimi interventi: prima su Eddy Pallotta, poi su Massucci che calcia da pochi passi. L’avvio di ripresa è negativo per il Serralta che va sotto al 3’ dopo una palla persa in attacco che scatena il contropiede dei locali che trovano il gol con Tamburi che batte in diagonale Vignati. Il Serralta non ci sta e due minuti dopo ecco il 2-2 firmato Bardho che capitalizza un’azione caparbia di Nardi. Dopo aver corso un rischio con il palo timbrato da Massucci, il Serralta va ad un passo dal vantaggio ma la ripartenza non trova l’epilogo sperato e sul ribaltamento di fronte è, invece, il Sarnano a segnare. Soprano non sbaglia e fa 3-2. A questo punto i settempedani devono accelerare per trovare il pari, ma la gara diventa nervosa, spezzettata, complicata e le occasioni latitano. In prossimità dello scadere, tuttavia, il Serralta trova la chance per impattare: capitan Dialuce devia da pochi passi ma la sfera finisce sul fondo. Si spengono qui le speranze del Serralta che esce di nuovo sconfitto e con l’obbligo, ora, di riscatto nel prossimo match casalingo contro il Sambucheto.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Piccinini, Dialuce, Paciaroni, Bardho, Bami, Nardi, Gashi, Moscoloni, Malandra. All. Falsetti

RP