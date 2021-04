Serralta-Settempeda: calcio baby e ginnastica ripartono, fruibile pure la pista allo stadio

Mandano segnali importanti allo sport cittadino Serralta e Settempeda che hanno fatto riprendere alcune delle proprie attività, in attesa di una ripartenza che tutti speriamo possa essere presto totale. Anche se le difficoltà generate dalla pandemia che ha portato all’interruzione di ogni attività agonistica – obbligo dato alle società sportive dal protocollo sanitario anti Covid19 – non sono certo state superate, Settempeda e Serralta hanno fatto il massimo per permettere a una parte dei propri tesserati di tornare a fare sport.

E’ il caso della ginnastica artistica che ha accolto in palestra le tante giovani ragazze per riprendere i corsi. Il gruppo delle atlete gialloblù sono tornate a fare quello che amano ed è stato un ritorno importante alla normalità. Una possibilità di stare in gruppo, fra tante restrizioni, che fa pensare positivo e può essere vista come il primo passo verso un futuro migliore.

Discorso analogo può essere fatto per i giovani calciatori biancorossi che sono tornati a divertirsi in campo animati da enorme voglia e tanto entusiasmo dopo molte settimane trascorse a casa. La risposta è stata molto positiva, testimoniata dalle numerose presenze agli allenamenti.

Non solo attività da parte dei club, tuttavia, ma spazio anche per chi svolge sport amatoriale. Per questi sportivi c’è infatti modo di usufruire della pista di atletica all’interno dello stadio cittadino e per farlo è necessario rivolgersi agli addetti della Polisportiva Serralta, club che ha in gestione gli impianti, che provvederanno a fornire dettagli sul nuovo regolamento (riveduto di recente nell’ambito di una nuova riorganizzazione del servizio anche per rispettare tutte le norme igienico-sanitarie) di utilizzo della pista di atletica del Comunale.