Post sisma, l’Assem informa: “Prorogate le agevolazioni in bolletta”

L’Assem SpA informa che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), in attuazione della legge n. 21/2021, ha prorogato le agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia.

In particolare il provvedimento prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni disposte da alcuni articoli della Delibera 252/2017/R/COM in favore dei seguenti soggetti:

– Titolari di utenze/forniture inagibili;

– Titolari di utenze/forniture site in SAE o MAPRE;

– Titolari di utenze/forniture site in una zona rossa.

Per tali soggetti risultano prorogate nello specifico le agevolazioni tariffarie e le agevolazioni prestazionali (volture, subentri, disattivazioni, riattivazioni, nuove connessioni o allacciamenti).

Per ottenere le agevolazioni, i titolari delle utenze/forniture inagibili dovranno:

1) comunicare lo stato di inagibilità del fabbricato/abitazione/studio/azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e Inps;

2) comunicare (ai sensi del DPR 445/2000) al venditore/gestore entro il 30 giugno 2021 di aver presentato la dichiarazione di inagibilità ad Agenzia delle entrate e Inps, ed indicare i propri riferimenti contrattuali.

Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’emissione della nuova fattura di conguaglio e viene ulteriormente prolungata la sua rateizzazione, passando da un periodo di minimo 36 a 120 mesi.

Qualora la fattura di conguaglio sia già stata emessa sono altresì sospesi i termini di pagamento delle rate, al fine di consentire il ricalcolo degli importi dovuti considerando la nuova proroga delle agevolazioni e la dilazione del periodo di rateizzazione.

Per informazioni contattare i nostri uffici al numero verde 800.550.960 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.