Domenica 14 giugno torna la “Camminata per la vita”

La sensibilizzazione alla sicurezza stradale e l’educazione a una guida responsabile passano anche attraverso i passi e la condivisione di una comunità che non dimentica le proprie ferite. Con questo spirito l’associazione “Lo Scrigno della Gioia”, sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Severino, della Polizia municipale, della Protezione civile, della Pro loco, di Caritas, Croce rossa, Avis, Aido e Agesci, organizza per domenica 14 giugno la quarta edizione della Camminata per la vita.

L’iniziativa, aperta all’intera cittadinanza, nasce con il preciso obiettivo di stimolare nei giovani patentati un’autocoscienza profonda al volante, promuovendo comportamenti equilibrati e attenti a tutela della vita propria e altrui. Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 8.45 in Piazza del Popolo, momento dedicato ai preparativi e alla distribuzione delle t-shirt ufficiali dell’evento. Da lì il corteo si muoverà lungo un percorso cittadino che toccherà via Coletti, via Mazzini, il cavalcavia e viale Varsavia, per poi svoltare a sinistra in via Divini, proseguire su viale della Resistenza e via Puccitelli, fino a raggiungere l’area verde dei giardini del rione Settempeda. In questo spazio è prevista una prima sosta caratterizzata da interventi liberi, accompagnata da una merenda con pizza e bibite per i più piccoli e per tutti coloro che vorranno approfittarne, mentre l’approvvigionamento idrico lungo il tragitto sarà garantito anche grazie al supporto logistico di un mezzo Berlingo al seguito. La ripartenza è fissata per le ore 11:15 da via Zampa, per poi proseguire verso via Varsavia, via Brodolini, via Mattei, viale Europa, via Gorgonero, il ponte Taborro, piazzale Luzio e via di Contro; svoltando successivamente a sinistra in via Caccialupi, l’itinerario si concluderà in via d’Alessandro, teatro di una seconda sosta e delle battute finali della manifestazione.

Alle ore 12.15, per quanti desiderino partecipare, sarà inoltre celebrata la messa direttamente al parco, officiata da don Noel che ha accolto con favore e gioia la proposta degli organizzatori. Per coloro che non possiedono ancora la maglietta celebrativa, la prenotazione può essere effettuata via WhatsApp contattando Giammario al numero 339.3757465, con possibilità di ritiro nei sabati 6 e 13 giugno nelle fasce orarie 10-12 e 17-20; pur non essendo la t-shirt obbligatoria per l’adesione alla camminata, agli adulti e a chi ne ha la possibilità viene richiesto un contributo di 10 euro. Gli organizzatori incoraggiano vivamente la presenza dei bambini, che potranno unirsi alla sfilata a piedi o utilizzando biciclette, monopattini, tricicli e carrozzine, potendo contare sulla costante vigilanza e l’ausilio del personale della Polizia locale, della Protezione civile, della Croce rossa e dell’Agesci, attivi anche nella distribuzione di acqua lungo le strade.

Al di là dell’aspetto educativo e aggregativo, la Camminata per la vita conserva un profondo valore memoriale: l’evento è infatti dedicato al ricordo dei giovani del territorio strappati precocemente all’affetto dei propri cari a causa di incidenti stradali, tra cui Andrea, Andrea, Cristina, Luca, Manuel, Marco, Matteo, Michele Pietro, Stefano e Walter, oltre a quanti sono scomparsi a causa di malattie o altre fatalità, come Amarildo, Enrico, Fabio, Giorgio, Greta, Mirko, Rossano e Simone, senza dimenticare gli altri nomi non citati pubblicamente nel rigoroso rispetto della riservatezza delle famiglie. Da parte dello staff organizzativo giunge infine la conferma che l’iniziativa si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo, invitando i partecipanti a dotarsi preventivamente di K-Way, impermeabili o ombrelli, ma soprattutto a portare con sé la predisposizione all’affetto, all’abbraccio e alla solidarietà, elementi centrali per offrire vicinanza e supporto a chi convive quotidianamente con un dolore mai del tutto cicatrizzato.