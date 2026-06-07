Palio, è iniziata la disfida. E cresce l’attesa per il corteo storico dell’8 giugno

Entra nel vivo il 45° Palio dei Castelli in onore del patrono San Severino vescovo. Sabato scorso, a Castello al Monte, è andato in scena “Il mestiere delle armi”, uno spettacolare torneo d’arme in armatura a cui sono seguiti i tornei di tiro con l’arco e con la balestra. Questi ultimi hanno attribuito i primi punti ai cinque castelli in gara, che per gli adulti sono: Serralta, Cesolo, Settempeda, Di Contro e Oltre le mura. E proprio la contrada Oltre le Mura è scattata in testa grazie al successo degli arcieri Riccardo Remigi ed il Nibbio di manzoniana memoria che, dopo le varie volee, hanno totalizzato 47 punti contro i 45 di rione Settempeda (Roberto ed Ilaria Vignati), i 41 di Villa di Cesolo (Rudu Pizzuto e Pegaso), i 34 di rione di Contro (Pamela Branchesi e Mancino) che ha anticipato di un soffio il Castello di Serralta che ha chiuso con 33 lunghezze grazie ad Alberto Severini ed Excalibur.

Nel tiro con la balestra Settempeda è stata l’unica squadra ad oltrepassare quota 200 punti guadagnando grazie a Forastiero, con 219 lunghezze per la precisione, la prima piazza a spese dei bianconeri di Oltre le Mura (196 punti con David), Serralta (159 p., Remì), Di Contro (140 p., Armandù) e Cesolo (135 p., Marchegià).

In attesa dei verdetti decisivi nella serata finale di sabato 13 giugno, oggi, domenica 7 giugno, c’è la suggestiva processione notturna con le fiaccole “Luminaria”, con la benedizione degli stendardi degli atleti in gara e l’offerta dei ceri a San Severino.

Domani, 8 giugno, atteso giorno del Patrono, la città si ferma per rendere omaggio al santo protettore. Alle 7 del mattino sveglia alla città al suono dei tamburini del Palio e di Castello.

Alle 11 messa solenne per il Patrono a San Domenico e alle 21 pittoresca e spettacolare conclusione della giornata con il Corteo storico interpretato da un esercito di figuranti, con cifre stimabili dalle 1.500 alle 2.000 unità e circa un centinaio di presenze di delegazioni ospiti.

Il serpentone partirà dallo stadio comunale ed arriverà in Piazza del Popolo, dove avverranno il saluto agli Smeducci e il giuramento degli atleti e l’accensione della scritta di fuoco del Palio edizione 2026. Spettacolo imperdibile.

TIRO CON LA BALESTRA

Rione Settempeda, 7 punti, Oltre le Mura p. 6, Serralta p. 5, Di Contro p. 4, Cesolo p. 3

TIRO CON L’ARCO

Oltre le Mura punti 25, Settempeda p.20, Cesolo p.16, Di Contro p.13, Serralta p.10

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA PALIO GRANDI

Oltre le Mura punti 31, Settempeda p.27, Cesolo p.19, Di Contro p.17, Serralta p.15.

Luca Muscolini