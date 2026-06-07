Palio, è iniziata la disfida. E cresce l’attesa per il corteo storico dell’8 giugno

Entra nel vivo il 45° Palio dei Castelli in onore del patrono San Severino vescovo. Sabato scorso, a Castello al Monte, è andato in scena “Il mestiere delle armi”, uno spettacolare torneo d’arme in armatura a cui sono seguiti i tornei di tiro con l’arco e con la balestra. Questi ultimi hanno attribuito i primi punti ai cinque castelli in gara, che per gli adulti sono: Serralta, Cesolo, Settempeda, Di Contro e Oltre le mura. E proprio la contrada Oltre le Mura è scattata in testa grazie al successo degli arcieri Riccardo Remigi ed il Nibbio di manzoniana memoria che, dopo le varie volee, hanno totalizzato 47 punti contro i 45 di rione Settempeda (Roberto ed Ilaria Vignati), i 41 di Villa di Cesolo (Rudu Pizzuto e Pegaso), i 34 di rione di Contro (Pamela Branchesi e Mancino) che ha anticipato di un soffio il Castello di Serralta che ha chiuso con 33 lunghezze grazie ad Alberto Severini ed Excalibur.
Nel tiro con la balestra Settempeda è stata l’unica squadra ad oltrepassare quota 200 punti guadagnando grazie a Forastiero, con 219 lunghezze per la precisione, la prima piazza a spese dei bianconeri di Oltre le Mura (196 punti con David), Serralta (159 p., Remì), Di Contro (140 p., Armandù) e Cesolo (135 p., Marchegià).
In attesa dei verdetti decisivi nella serata finale di sabato 13 giugno, oggi, domenica 7 giugno, c’è la suggestiva processione notturna con le fiaccole “Luminaria”, con la benedizione degli stendardi degli atleti in gara e l’offerta dei ceri a San Severino.
Domani, 8 giugno, atteso giorno del Patrono, la città si ferma per rendere omaggio al santo protettore. Alle 7 del mattino sveglia alla città al suono dei tamburini del Palio e di Castello.
Alle 11 messa solenne per il Patrono a San Domenico e alle 21 pittoresca e spettacolare conclusione della giornata con il Corteo storico interpretato da un esercito di figuranti, con cifre stimabili dalle 1.500 alle 2.000 unità e circa un centinaio di presenze di delegazioni ospiti.
Il serpentone partirà dallo stadio comunale ed arriverà in Piazza del Popolo, dove avverranno il saluto agli Smeducci e il giuramento degli atleti e l’accensione della scritta di fuoco del Palio edizione 2026. Spettacolo imperdibile.
TIRO CON LA BALESTRA
- Rione Settempeda, 7 punti,
- Oltre le Mura p. 6,
- Serralta p. 5,
- Di Contro p. 4,
- Cesolo p. 3
TIRO CON L’ARCO
- Oltre le Mura punti 25,
- Settempeda p.20,
- Cesolo p.16,
- Di Contro p.13,
- Serralta p.10
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA PALIO GRANDI
- Oltre le Mura punti 31,
- Settempeda p.27,
- Cesolo p.19,
- Di Contro p.17,
- Serralta p.15.
Luca Muscolini