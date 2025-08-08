Settempeda, ecco il girone di Promozione. L’avversario di Coppa sarà il Camerino

Vigilia di Settempeda-Maceratese (sabato ore 20.45 al G. Soverchia). Il classico appuntamento dell’estate calcistica tiene a battesimo la prima uscita casalinga dei biancorossi di casa, la seconda del precampionato, con la rinnovata squadra di mister Pierantoni che si presenterà così ai suoi tifosi. Di fronte la Maceratese, neopromossa in serie D, società amica e con la quale c’è una fattiva collaborazione oltre che uno storico gemellaggio fra tifoserie, degno ospite di una serata importante. La dirigenza settempedana, infatti, ha deciso di dare ancora più prestigio a questo allenamento congiunto inserendolo fra gli eventi per celebrare i 100 anni di storia del club e per questo motivo il test è stato denominato la “Partita del Centenario”. Dunque grande attesa per questa gara che si spera possa avere una degna cornice di pubblico.

Nel frattempo sono arrivate due ufficialità importanti per la nuova stagione ed entrambe interessano la Settempeda: composizione del girone del campionato di Promozione e accoppiamenti per i sedicesimi di Coppa Italia Dilettanti. Partendo da quest’ultimo torneo, che segnerà l’avvio degli impegni ufficiali per la stagione 25/26, il sorteggio ha scelto una doppia sfida interessante e che susciterà molta attesa fra le tifoserie, ovvero il derby contro il neopromosso Camerino. L’andata fra le due formazioni si giocherà al Soverchia il 30 agosto (ore 16), mentre il ritorno al “Livio Luzi” è in programma mercoledì 17 settembre (ore 15.30); chi passerà il turno negli ottavi se la vedrà con la vincente del match fra Corridonia e Borgo Mogliano (15 e 29 ottobre). Il prosieguo della Coppa prevede quarti (12 novembre e 3 dicembre), semifinali (25 febbraio e 11 marzo) e finale (gara unica con giorno, orario e sede da definire).

Passando, invece, al campionato di Promozione è stato reso noto il girone B, dove c’è la Settempeda, e in cui non ci sono novità né sorprese. Le squadre sono quelle previste e di seguito riportiamo le 16 protagoniste che inizieranno il loro cammino il 6 settembre quando è in programma la prima giornata.

Girone B

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO

A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI

A.P. AURORA TREIA

ASD AZZURRA MARINER

A.S.D. BORGO MOGLIANO

A.S.D. CALCIO CORRIDONIA

A.S.D. CAMERINO CALCIO

A.S.D. CASETTE VERDINI

A.S.D. CASTEL DI LAMA

ELPIDIENSE CASCINARE

GROTTAMMARE CALCIO 1899

S.S.D. MONTICELLI CALCIO

MONTURANO CALCIO

G.S. PALMENSE-FERMANA

S.S. SETTEMPEDA A.S.D.

A.S.D. VIGOR MONTECOSARO

Roberto Pellegrino