Il Serralta stende Villa Strada: 3-1 firmato da Sparvoli e Vissani (doppietta)

Tre punti che valgono molto per classifica e autostima quelli che il Serralta ha conquistato contro il Villa Strada. Al Soverchia finisce 3-1 per i padroni di casa che conquistano un bottino importante che li fa allontanare dalle zone calde e confermano il bel momento di forma vissuto dalla squadra di Masciani (secondo successo e secondo risultato utile di fila). Ottima fase difensiva, organizzazione e praticità offensiva sono state le armi utilizzate dai gialloblù in una serata che ha visto gli ospiti fare la partita cercando fraseggio e possesso, ma ha avuto la meglio il senso pratico e la concretezza dei settempedani che hanno praticamente ottenuto il massimo dalle occasioni create (tre gol su quattro conclusioni). Letale bomber Tommaso Vissani in velocità e al momento del tiro, autore di una doppietta (inizio e fine match), e lucido e pronto Sparvoli a sfruttare da attaccante di razza lui che è un difensore il perfetto assist di Pelagalli. Gara equilibrata e combattuta che il Serralta ha saputo incanalare sul giusto binario dopo venti minuti finendo poi con il gestire con attenzione il ritorno dei cingolani che, pur riaprendo la contesa, non sono stati capaci di recuperare. Partita in bilico fino al recupero quando i locali hanno chiuso i giochi. Prossimo impegno, difficile, sul campo del Sarnano capolista del girone.

La cronaca

C’è un’altra rivale nella corsa salvezza da affrontare per il Serralta che riceve la visita del Villa Strada. Incontro che mette in palio punti preziosi e i gialloblù intendono sfruttare l’occasione. L’avvio delle ostilità è perfetto per Masciani e i suoi ragazzi, dato che al 4’ arriva il vantaggio. Fa tutto da solo l’imprendibile Vissani che parte da sinistra, accelera, entra in area e trafigge Spurio. Prova a reagire la compagine cingolana ma i tentativi sono tutti rintuzzati e allora il Serralta non perdona. Minuto 14. Ripartenza con passaggio in verticale di Pelagalli che smarca Sparvoli che mette dentro. Ugolini, attaccante ospite assai vivace, ci prova due volte: tiro da ottima posizione fuori misura; rasoterra respinto di piede da Lanari. La manovra è nelle mani del Villa Strada che attacca. Gagliardini han modo di calciare a porta spalancata ma sbaglia; Scoponi dal limite para Lanari. Il primo tempo si chiude qui. Anche il secondo tempo ricalca quello visto per diversi minuti nella frazione di avvio, cioè cingolani a fare la partita. Dopo un paio di prove (tocco ravvicinato di Ugolini fuori di poco) e come giusto premio, ecco la rete che dimezza il divario e rimette in corsa gli ospiti. Al quarto d’ora Latini finisce giù in area e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto va Tommaso mazzi che non sbaglia. Match riaperto e in bilico. Il Villa Strada ci crede e non demorde. Ugolini scatta verso la porta ma Lanari è pronto all’uscita. Al 35’ si rivede il Serralta con un apunizione di Vissani che Spurio ferma in due tempi. Si arriva al recupero e 47’ c’è una chance per gli ospiti con Raffaeli che devia in mischia spedendo sul fondo. Il tentativo dei locali, invece, ha miglior sorte e chiude ogni discorso. L’ultima azione del match vede Vissani partire in contropiede, eludere Spurio e mettere in porta. E’ il definitivo 3-1 e il Serralta può giustamente fare festa.

Il tabellino

SERRALTA-VILLA STRADA 3-1

MARCATORI: pt 4’ Vissani, 14’ Sparvoli; st 15’ Mazzi su rigore, 46’ Vissani

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Lacchè (39’ st Baruni), Botta, Testa, Moretti, Gega, Vissani, Pelagalli (30’ st Cappellacci), Falconi. A disp. Spadoni, E. Vissani, Rocci, Magarelli, Cruciani, Rapaccioni, Cambriani. All. Masciani

VILLA STRADA: Spurio, Cacciamani (16’ st Simonetti), Scopini, Schiavoni, Raffaelli, Bove, Fathi, Gagliardini, Ugolini, Mazzi (30’ st Mancini), Latini. A disp. Sopranzetti, Emiliani, Aloisi, Priori, Ilari, G. Fabrizi, Piccini, Mancini. All. F. Fabrizi

ARBITRO: Korvafaj di Macerata.

r. p.