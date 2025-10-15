Studenti e studentesse del “Bambin Gesù” protagonisti delle Giornate FAI d’autunno

L’Istituto “Bambin Gesù” si congratula con le sue studentesse e i suoi studenti per l’ottima prestazione conferita nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre, in occasione delle Giornate FAI di autunno, nelle vesti di “Ciceroni per un giorno”.

Le studentesse e gli studenti sono Beatrice Sberna, Marta Antonelli, Sofie Van Deursen, Eva Frontoni, Diego Angeli, Chiara Leonori, Chiara Grillone, Federica Barjami, Francesca Paris, Anna Maria Capponi e Agnese Sant’Angelo.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune e svoltasi alla presenza del presidente del FAI di Macerata, prof. Giuseppe Rivetti, e dell’assessore alla cultura Vanna Bianconi, ha visto i ragazzi coinvolti in un’esperienza formativa e altamente significativa.

I luoghi protagonisti dell’evento sono stati due scrigni di arte e spiritualità: il convento di Santa Chiara e quello di Santa Caterina.

Nella chiesa di Santa Chiara, i ragazzi hanno illustrato la storia del convento e, in particolare, hanno descritto l’altare in finto marmo di Venanzio Bigioli e i dipinti posti sull’altare maggiore, il tutto contornato dai canti francescani intonati dalle suore del convento, un momento di profonda spiritualità e commozione.

Nella chiesa di Santa Caterina gli studenti hanno raccontato la storia del ritrovamento del corpo di Santo Illuminato, esposto in un’urna nell’altare a sinistra, hanno illustrato vari dipinti, tra i quali la “Deposizione” di Filippo Bigioli e “Lo Sposalizio di Santa Caterina” di Cipriani Indovini e infine, guidati dal prof. Maurizio Bruè, hanno accompagnato i visitatori al Museo del convento medesimo.

Gli studenti, preparati e motivati, hanno suscitato interesse e partecipazione nei presenti, ricevendo da questi ultimi degli apprezzamenti sinceri.

L’esperienza ha permesso loro di superare paure, timidezze ed inibizioni, mettendosi in gioco con grande entusiasmo. Per loro l’attività ha rappresentato non solo un’occasione di crescita culturale, ma soprattutto un’esperienza di forte impatto emotivo e personale.

Ciò dimostra anche come l’istituto “Bambin Gesù” sia non solo una scuola viva, proiettata nel futuro, capace di motivare e far emergere inclinazioni e attitudini, ma anche impegnata alla valorizzazione del territorio e delle bellezze artistiche che esso offre.

Un ringraziamento va tributato all’insegnante di Arte, prof.ssa Shura Oyarce Yuzzelli, che ha preparato e sostenuto i ragazzi con grande competenza e dedizione.

D.C.