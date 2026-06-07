Altro colpo di mercato per la Settempeda: Luca Cicconetti vestirà la maglia biancorossa

Il reparto offensivo della Settempeda trova la pedina mancante. La formazione biancorossa ha il suo nuovo attaccante: Luca Cicconetti. Sarà dunque il classe 2001 ad affiancare Guermandi ed a dover garantire un buon bottino di reti, cosa che Luca ha dimostrato di saper fare in carriera come nell’ultima stagione, anche se sfortunata, con la maglia della Vigor Montecosaro (13 gol) club con cui ha debuttato in Promozione.

Fino a questa esperienza, infatti, Cicconetti aveva militato soltanto in categorie superiori praticamente indossando sempre la stessa maglia, ovvero quella del Tolentino (serie D e Eccellenza), squadra della sua città, a parte i due anni trascorsi altrove (Chiesanuova e Montegranaro).

Attaccante di qualità: rapido, di buona tecnica, abile sui calci piazzati. Cicconetti può davvero essere il cosiddetto “colpaccio” di mercato per la dirigenza settempedana che ha voluto puntare con fermezza su di lui conducendo una trattativa decisa e costante fino a farla diventare vincente. Anticipando una folta concorrenza la Settempeda fa centro e fa arrivare la punta tanto attesa che rafforza e completa un organico che sta componendosi molto velocemente.

Cicconetti arriva in una piazza passionale e in una società di livello…

“Sono contento di vestire la maglia della Settempeda. Conosco l’importanza, il blasone, la storia di questa società e quindi è un onore per me poter difendere questi colori. Le aspettative sono tante su di me e sulla squadra che senza dubbio è di valore, come d’altronde ha dimostrato nello scorso campionato, e le ambizioni sono intatte per giocare un bel campionato. Confido di fare bene e di soddisfare i tifosi. Quando sono stato contattato ho capito che la Settempeda mi voleva fortemente e questo è stato uno degli aspetti che mi hanno spinto a dire sì oltre al fatto che mi è piaciuto il progetto, le persone incontrate, quello che mi è stato detto e senza tralasciare l’aspetto tattico di cui ho parlato con il mister”.

A tal proposito che ruolo potresti ricoprire?

“Credo di poter dare il meglio da seconda punta, ruolo che mi si addice e che mi piace”.

Hai conosciuto per la prima volta la Promozione a Montecosaro: che campionato hai visto?

“Bello tosto. Combattuto ed impegnativo. Ci sono molte squadre valide e dure da affrontare. Credo, però, che la Settempeda sia forte, in grado di fare molto bene e che sia in grado di sostenere un cammino di vertice”.

r. p.