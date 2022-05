Chiude il campionato di Terza Categoria con un buon pareggio esterno il Serralta che archivia la stagione con il 2-2 sul campo del Nicolò Ceselli. Una divisione della posta che soddisfa entrambe le formazioni che non avevano più obiettivi concreti da raggiungere, ma che volevano solo chiudere nel miglior modo possibile le proprie fatiche facendo bene in questi ultimi 90’. Serralta che è riuscito nell’intento di finire il torneo con un risultato positivo che è stato pienamente meritato al termine di una sfida piacevole giocata senza pressioni particolari e che poteva concludersi con il bottino pieno ma la vittoria è svanita nel finale.

Cronaca

Per l’ultimo turno di campionato il Serralta gioca in trasferta in quel di Caldarola contro il Nicolò Ceselli. Match che non mette in palio punti importanti, dato che le due squadre sono tranquille da tempo e la classifica non permette di pensare ad obiettivi concreti. Nei settempedani è assente mister Palazzi, così torna in panchina Daniele Rocci, mentre Matteo Cambriani indossa per la prima volta la fascia di capitano. L’avvio mostra un Serralta convinto e spigliato. Dopo otto minuti è Rapaccioni a rendersi pericoloso con un bel rasoterra che il portiere sventa con l’aiuto del palo. Al 12’ sugli sviluppi di un angolo svetta Magnapane che manda il colpo di testa a sfiorare il palo. Al quarto d’ora a sorpresa sono i locali a passare in vantaggio. Calcio di rigore che batte Paoloni con bella respinta di Spadoni con palla che torna giocabile per lo stesso numero 10 del Nicolò Ceselli che manda in porta. Al 19’ gran numero di Magnapane: palla recuperata e scatto in avanti con diversi avversari saltati e gran botta di destro che si stampa sulla traversa. La sfortuna del Serralta svanisce al 20’ quando giunge il più che meritato pareggio grazie a Rapaccioni che mette dedntro di piatto dopo assist preciso di Ciccotti che era stato servito da Moretti con un bel cambio di gioco. Il neo entrato Pelagalli accende la ripresa con un tiro a giro di sinistro che termina di poco alto. Il Serralta gioca bene anche nella ripresa e dopo 21’ va in vantaggio: fa tutto da solo Lambertucci che conquista il pallone sulla trequarti, avanza e poi scocca un tiro bellissimo che si infila sotto l’incrocio. Si arriva alla fine del match quando a cinque minuti dal novantesimo i locali impattano con una deviazione da pochi passi di Piampiani. Subito dopo i gialloblù riescono a trovare la rete del 3-2, ma è tutto inutile perché la prodezza di Cappellacci(uno dei tre subentrati insieme a Pelagalli e ail portiere Cardorani come giocatore di movimento) che su cross di Pelagalli controlla e poi pesca l’angolino, viene resa vana dalla decisione del direttore di gara che vede un fuorigioco che porta all’annullamento del gol, episodio che conferma il punteggio di 2-2 con cui si chiude la sfida.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Bonifazi(8’st Pelagalli), Magnapane, Ciccotti, Vissani, Lambertucci, Rapaccioni, Saperdi, Cambriani(35’st Cardorani), Moretti, Baruni Roland(8’st Cappellacci). A disp. Baruni Jimmy. All. Rocci

Roberto Pellegrino