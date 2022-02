Il Serralta sbaglia un rigore e chiude l’andata con un “ko”

Il girone di andata si chiude con un ko interno per il Serralta che cede nel finale di partita alla Nicolò Ceselli Caldarola. Decide un calcio di rigore a 10’ dal termine dopo che i gialloblù ne avevano fallito uno qualche minuto prima, episodio che ha avuto un peso sull’esito del match e che avrebbe potuto dare un risultato diverso. Serralta che ha provato a fare gioco, ma sono mancate incisività e capacità di creare occasioni, in effetti sono state pochissime; poi nel secondo tempo la squadra settempedana è calata e ha mostrato troppo frenesia giocando poco coralmente e troppo con iniziative personali che non hanno portato a nulla di buono. Gli ospiti non hanno sofferto e hanno saputo sfruttare una delle rare chance avute arrivata peraltro dopo una grave disattenzione difensiva dei locali. Il prossimo turno aprirà il girone di ritorno e il Serralta sarà di nuovo impegnato in casa contro il Camerino/Castelraimondo.

La cronaca

Dopo il ko di Appignano arriva il turno casalingo contro il Niccolò Ceselli Caldarola, impegno che segna il giro di boa del campionato. Il Serralta sembra partire deciso e prende in mano le operazioni trovando un evidente predominio territoriale che, però, non porta a nulla di rilevante sotto l’aspetto delle occasioni e dei pericolosi verso la porta ospite. Ci sono alcuni tentativi sotto forma di cross, ma niente di rilevante come d’altronde si vede anche nel secondo tempo dove però cresce la confusione in casa gialloblù che va di pari passo con un certo nervosismo per non riuscire a trovare varchi e opportunità nell’area caldarolese. Dopo un buon tiro di Rapaccioni (il più in palla dei suoi e il più intraprendente), ecco che intorno alla mezzora il Serralta ha la più ghiotta delle occasioni. Lo stesso Rapaccioni salta con un lob un avversario che ferma il pallone con una mano. E’ rigore. Sul dischetto va Cappellacci che però spara alto. Tutto da rifare e a dieci dal termine ecco l’errore della difesa di casa che rovina la serata: palla lunga in zona Magarelli che ha un’indecisione fatale che permette ad un avversario di andare sulla palla con Spadoni che esce da i pali andando addosso al giocatore ospite. Contatto evidente e rigore per il Nicolò Ceselli. Tiro preciso e vincnete dagli undici metri e match che sfugge di mano ai gialloblù che devono arrendersi e subire la seconda sconfitta di fila.

La formazione

Spadoni, Paciaroni (42’ pt Magarelli), Vissani, Bonifazi (1’ st Pinkowski), Ciccotti, Rapaccioni, Bernabei (15’ st Prenga), Lambertucci, Cappellacci, Simonetti (30’ st Cambriani), Baruni. A disp. Cardorani, Magnapane. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino