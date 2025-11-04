“Febal Casa” inaugura uno show room a pochi passi da Piazza del Popolo

Sabato 8 novembre alle ore 16 ci sarà l’inaugurazione del punto vendita Febal Casa, a San Severino, precisamente in via Indivini, a pochi passi da Piazza del Popolo.

Il nuovo show room sarà ricco di novità tutte da scoprire, caratterizzate da tre pilastri fondamentali: design, alta qualità ed elevata funzionalità. Ci saranno anche molte promozioni valide per il mese di novembre sui diversi acquisti da poter realizzare. Inoltre, l’evento sarà accompagnato da una degustazione basata su prodotti tipici della realtà settempedana.

“Siamo entusiasti di questa nuova apertura a San Severino – sottolinea lo staff di Febal Casa -, vogliamo soddisfare tanti dei nostri amici settempedani. Con passione, impegno e costanza siamo riusciti a lavorare alla realizzazione di questo show room ricco di promozioni per tutto il periodo autunnale e, ovviamente, non vediamo l’ora di farle conoscere a chiunque voglia venirci a trovare. L’augurio è che questo evento possa portare vitalità e unione, laddove l’amore per l’arredamento non è mai passato in secondo piano…”.

L’inaugurazione, dunque, sarà l’occasione per conoscere le nuove soluzioni d’arredo presenti in negozio, utili per creare una moderna dimora, al passo con i tempi. Lo staff di Febal Casa, con entusiasmo e professionalità, invita il pubblico settempedano – e non solo – a partecipare all’iniziativa per progettare insieme l’arredo della propria casa.

Maria Cicconi