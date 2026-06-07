Media “Tacchi Venturi”: le classi terze chiudono l’anno con la festa in musica

Dopo il successo dello scorso anno è stata riproposta nella mitica palestra vecchia del plesso centrale del Padre Tacchi Venturi la Festa delle Terze Medie. Grazie al supporto imprescindibile dei collaboratori scolastici e dei genitori degli alunni che si apprestano a concludere il triennio, i quali hanno curato il servizio d’ordine, l’accesso e il deflusso dall’ingresso lato palestra e l’angolo bibite, ed alla disponibilità della dirigente Catia Scattolini che ha fatto gli onori di casa, il centinaio dei futuri “licenziati” hanno vissuto il fascino dello “school prom” in una serata che non dimenticheranno. Se è vero che sull’improvvisata pista da ballo di novelli John Travolta se ne sono visti pochini, è altrettanto innegabile che i ragazzi hanno assaporato l’ultimo momento condiviso di festa con gioia e trepidazione. Rispettosi del dress code che ha visto il bianco e nero sugli scudi, gli studenti si sono divertiti in un sabato sera diverso. Tiratissime le ragazze, con un look da cow-girl dominante, esplosivi i ragazzi nei brani disco più gettonati. Tanti hanno dimostrato di gradire l’angolo fotografico approntato in particolare dal prof. Massimo Melchiorri per gli ultimi scatti con i diversi docenti presenti, a loro volta sorridenti nel vedere… all’opera i propri alunni prima dell’ultimo impegno sui banchi di scuola. Al termine un premio alle “eccellenze”. I due ragazzi con la media voti attualmente più alta del comparto terze, la “teutonica” e sportivissima Caterina Soverchia della 3C e lo spumeggiante Mattia Amico della 3E, hanno ricevuto dalla dirigente Scattolini uno zainetto omaggio dell’istituto con l’augurio di una sempiterna continuità. Poi la musica si è spenta lasciando il posto ad un pensierino dei ragazzi, ovviamente preoccupato, rivolto agli esami di fine triennio. Ciononostante il dolce ricordo della festa delle terze rimarrà nel cassettino sempre aperto della memoria dei ragazzi del Tacchi Venturi.

Luca Muscolini