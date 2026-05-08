Vic Bikepacking: l’avventura wild e rural attraversa anche il territorio settempedano

Il fascino delle Marche più autentiche si prepara a correre su due ruote. Sabato 9 domenica 10 maggio torna il Vic Bikepacking, l’evento che celebra l’equilibrio perfetto tra avventura e scoperta del territorio.

L’edizione 2026, già dichiarata sold out, vanta il patrocinio del Comune e, attraversa scenari di rara bellezza, toccherà luoghi simbolo della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.

L’itinerario si snoda lungo circa 150 km con un dislivello positivo di 3.700 metri, offrendo ai partecipanti due tracce differenti tra cui scegliere. Il viaggio partirà sabato mattina da Fabriano per immergersi immediatamente in un paesaggio che alterna strade sterrate e vie secondarie.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’attraversamento del territorio settempedano, con i suoi scorci mozzafiato sulla faggeta secolare di Canfaito, uno dei tesori naturalistici più preziosi d’Italia, e le pendici del Monte San Vicino, che domina con la sua sagoma inconfondibile il panorama dell’Appennino umbro-marchigiano.

Fedele alla filosofia del bikepacking, il Vic non è solo una sfida sportiva, ma un’occasione di condivisione. Al termine della prima giornata, gli atleti raggiungeranno il campo base di Matelica, dove sarà allestita un’area per il pernottamento in tenda o bivacco al coperto.

Il patrocinio del Comune di San Severino sottolinea l’importanza di manifestazioni che promuovono il turismo lento e la valorizzazione della Riserva gestita dall’Unione montana. L’area del San Vicino e di Canfaito rappresenta un’eccellenza per il cicloturismo, capace di attrarre appassionati da tutta Italia grazie alla qualità dei suoi sentieri e alla gestione attenta dell’ecosistema.