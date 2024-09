Serralta festeggia i campioni della ruzzola al termine di una stagione storica

Si festeggia a Serralta e questa volta è toccato alla squadra della ruzzola essere protagonista. La formazione gialloblù ha vissuto un’annata incredibile, per certi versi irrepetibile (anche se siamo sicuri che potrà accadere di nuovo…), grazie ai numerosi risultati positivi raggiunti.

Il Serralta, infatti, ha saputo costruire un grande anno, fatto di vittorie in serie, portando a casa diversi titoli nazionali.

Stagione eccellente dunque per i portacolori gialloblù che si sono imposti a livello di squadra nei vari campionati a cui hanno preso parte.

L’occasione giusta per celebrare coppe e medaglie conquistate è stata una piacevole serata, impeccabilmente organizzata presso il castello di Serralta, dove si sono ritrovati tutti i giocatori, con famiglie al seguito, per trascorrere qualche ora insieme.

Serata all’insegna del mangiar bene e del divertimento in cui non sono mancati racconti e aneddoti relativi alle gare appena disputate. Tutto si è svolto nel modo migliore per una serata bellissima all’insegna del buon umore che non poteva mancare visti i successi a ripetizione colti in questi mesi.

Erano presenti non solo i protagonisti attuali, ma anche quelli del passato che, pur non gareggiando più, non mancano di seguire le imprese delle nuove leve fornendo consigli e dando un contributo importante per spingere il Serralta a collezionare nuovi titoli e trofei.