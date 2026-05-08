Serie B maschile: la Sios Novavetro chiude in casa contro il Don Celso Volley Fermo

Raggiunta la salvezza con due turni di anticipo la Sios Novavetro San Severino si appresta a chiudere in casa il campionato di serie B maschile. Sabato 9 maggio, alle ore 17.30, la squadra di coach Federico Domizioli ospita infatti la Don Celso Volley Fermo, una delle formazioni già retrocesse.

C’è l’occasione, dunque, per terminare in bellezza – davanti ai propri sostenitori – una stagione che ha visto la formazione settempedana partire col piede giusto, ma poi rallentare a causa di una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento nella fase centrale del torneo.

Poi, una volta recuperati tutti gli effettivi, il gruppo è riuscito a riprendere il suo percorso di crescita e a chiudere positivamente l’annata, trovando il bel gioco e i punti necessari al raggiungimento dell’obiettivo della salvezza.

Ora quest’ultimo atto, a San Severino, per congedarsi col sorriso dal pubblico amico.