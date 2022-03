Nuoto: al campionato regionale si fanno onore gli atleti del Blugallery

Come al solito non si sono fatti pregare, tirando fuori gli artigli al momento opportuno come la splendida vetrina dei Campionati regionali invernali di nuoto. La Junior Chiara Borgogna ed i Ragazzi Mattia Apollonio, Giacomo Cantarini, Mishel Dhamo, Tommaso Forconi, Vanessa Leonori, Hailie Medei e Giacomo Renzi, tutti nuotatori della fascia 14-16 anni, a cui ha fornito un prezioso supporto per completare la staffetta femminile Cecilia Forconi, frequentante la prima media, Esordiente A, si sono portati onore. Sono stati infatti diversi gli ottimi risultati conseguiti nonostante l’iniziale periodo di allenamento non per tutti ottimale a causa delle varie quarantene o della sosta forzata dovuta alla positività al Covid. Eppure, gettati i problemi alle spalle, i nuotatori del Blugallery allenati dall’esperto Michele Bastari hanno dato il meglio di sé. «Sono stati moltissimi i piazzamenti tra le prime 10 posizioni, risultati più che soddisfacenti – rimarca coach Bastari – per i ragazzi che non lesinano mai l’impegno negli allenamenti. Davvero lodevoli». Degni di nota i risultati di Giacomo Cantarini, 3° nella gara dei 200m. misti, “argento” nei 100m. stile libero e trionfatore nei 50m. stile libero. Nelle ultime due distanze Cantarini si presenterà ai blocchi di partenza anche ai Criteria Nazionali Giovanili di fine mese, che si terranno a Riccione. «Intanto nei prossimi due weekend – ricorda Bastari – il Blugallery Team sarà presente ai Campionati Regionali dei più giovani Esordienti A e B, con cui concluderà la prima parte di stagione e, dopo un meritato ma breve riposo, ripartirà con impegno per affrontare la stagione estiva, certa che sarà ricca di divertimento e soddisfazioni».

Luca Muscolini