Anagrafe: necessario prendere l’appuntamento per il rilascio della Carta identità elettronica

L’ufficio Anagrafe del Comune di San Severino ricorda ai cittadini che per le pratiche di rilascio della nuova Carta d’identità elettronica (Cie), sarà necessario prendere appuntamento telefonicamente contattando il numero 0733 641256, disponibile dalle ore 8 alle ore 10 di tutti i giorni feriali.

Si ricorda che con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2019/1157 le Carte di identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza stabiliti in maniera uniforme per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione europea. Dopo la data del 3 agosto 2026 la Cie sarà l’unico documento che garantirà la piena validità sul territorio italiano e per l’espatrio.

Per questo motivo dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea cesserà di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per il rilascio del documento oltre a fissare un appuntamento con l’ufficio Anagrafe è necessaria la presenza fisica dell’interessato (dal compimento del 12° anno di età), e l’esibizione di una fototessera recente (massimo 6 mesi), la precedente carta d’identità o la denuncia in caso di furto o smarrimento, la tessera sanitaria. Il costo della Carta d’identità elettronica è di 22 euro e può essere pagato sia in contanti che con Pos.

Per i minori, se si desidera che la Carta sia valida per l’espatrio, è indispensabile la firma di entrambi i genitori o, in caso di assenza, il loro assenso scritto.