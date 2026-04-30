Giardini pubblici: sabato 2 maggio il “Gartèn” celebra il secondo anniversario della riapertura

Esistono serate destinate a scivolare via tra i ricordi e altre capaci di restare addosso come un profumo o una melodia che non accenna a sfumare! È con questa promessa di persistenza che il Gartèn si appresta a celebrare il suo secondo anniversario.

Sabato 2 maggio, i Giardini pubblici di San Severino si trasformeranno nel palcoscenico di “Generazione Gartè”, un evento promosso in collaborazione con il Comune e nato dalla sinergia con il Much More, pensato per dimostrare che, quando la musica e il buon cibo s’incontrano, le barriere generazionali svaniscono.

L’intera giornata è stata concepita come un lungo racconto che inizia nel cuore del pomeriggio. Già dalle ore 16.30, l’aria dei giardini si riempirà della fragranza tipica delle merende di una volta: pinze, focacce, croissant e tramezzini accoglieranno chiunque abbia voglia di concedersi una pausa golosa sotto i primi raggi di maggio, ricchi di calore.

È l’incipit di una storia che, ora dopo ora, cambia ritmo e colore. Con il calare del sole, infatti, l’atmosfera si farà più sofisticata e vibrante. Non a caso, a partire dalle ore 19 l’aperitivo prenderà vita grazie alla selezione musicale di B-Mas 360° e al live carismatico di Andrea Cioli.

Il cuore pulsante dell’evento batterà alle ore 20 tra i tavoli della cena degustazione, un momento dedicato ai palati più curiosi che, su prenotazione, potranno immergersi in un viaggio culinario tra piatti selezionati e atmosfere conviviali, non dimenticando come “Generazione Gartèn” sia anche una creatura capace di amare il movimento e l’energia pura. Così, mentre le luci della città si abbassano, quelle della festa si accendono definitivamente. Dalle ore 22, infatti, ci sarà il collettivo Notti Indie a dettare il battito della serata, trasformando il giardino in un dancefloor a cielo aperto.

Il gran finale sarà affidato allo Special Guest Nicola Torresi, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

È in questo intreccio, nato dal sapore di una merenda tradizionale e dall’adrenalina di una melodia notturna, che risiede l’anima di un progetto che in due anni è diventato un punto di riferimento per il territorio. L’invito degli organizzatori è semplice ma potente: “Tu porta la voglia di esserci, al resto pensiamo noi”. Per chi non volesse rischiare di restare a guardare, specialmente per la cena riservata, il numero di riferimento è il 3477954462.

Sabato 2 maggio a San Severino il tempo ha deciso di fermarsi, lasciando che siano la musica e la condivisione a raccontare chi siamo per davvero.

Maria Cicconi