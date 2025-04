Uteam, grande partecipazione all’incontro promosso dall’Archeoclub sul vino

Grande partecipazione all’incontro su “Il viaggio del vino” promosso dall’Archeoclub di San Severino e ospitato nella sede dell’Uteam, in via Salimbeni. I presenti sono stati accompagnati in un affascinante percorso alla scoperta delle origini del vino tra storia, miti, scoperte archeologiche e tradizioni cerimoniali. E a tenere una speciale “lezione” sul nettare degli dei è stato il professor Gilberto Pambiachi, docente dell’Università di Camerino e membro del Consiglio scientifico dell’Archeoclub d’Italia, assieme all’archeologa Emanuela Biocco, a Sonia Cavirani e Massimo Raiconi, i quali hanno curato alcune letture di testi classici legati al tema del vino.

L’incontro è stato introdotto da Roberto Ranciaro, presidente dell’Archeoclub settempedano, e da Fiorella Paino, presidente della sede Marca di Camerino.

All’iniziativa hanno aderito alcuni importanti produttori di vino locali: Fattoria Colmone della Marca, Fattoria Duri, Il Glorioso – Cantina degli Anibaldi e Verser – Cantina & Vigneti.