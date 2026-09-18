Uteam: iscrizioni da lunedì 5 ottobre, poi a novembre via al nuovo anno accademico

Scatteranno ufficialmente lunedì 5 ottobre le iscrizioni all’anno accademico 2026-2027 dell’Uteam, l’Università della terza età dell’alto maceratese, aperte a tutti gli interessati senza alcun limite di età. Le procedure di registrazione avverranno presso la sede di via Salimbeni 6 a San Severino. L’avvio della maggior parte dei corsi e dei laboratori didattici è programmato per martedì 3 novembre, ad eccezione dei moduli di aqua fitness, aqua gym e pilates che prenderanno il via a partire da gennaio 2027.

L’offerta formativa dell’Uteam si articola in quattro macro-aree.

L’area umanistica propone lezioni di letteratura (“Leggendo a più voci”), storia romana, moderna e dell’arte, storia contemporanea e geopolitica, storie del territorio, un focus sulle “donne” nel Medioevo e sull’emancipazione femminile, affiancati da percorsi teatrali (“Sì viaggiare…”) e corsi di lingua (inglese di primo e secondo livello, spagnolo e cultura francese).

L’area scientifica include botanica, fitoaromaterapia, “incontro con il corpo”, informatica di base e di secondo livello, e un corso dedicato all’intelligenza artificiale.

L’area psicomotoria spazia dall’educazione fisica (indicata anche come ginnastica dolce) allo yoga, psicomotricità, ballo, longevity-pilates e attività in acqua.

A questi settori si aggiungono i laboratori dedicati a teatro-fotografia, pittura, cucina, ricamo, patchwork, canto corale e creatività manuale, oltre a proposte turistiche in via di definizione.

In concomitanza con la didattica, l’Uteam – che vanta 35 anni di esperienza sul territorio – ha organizzato una rassegna di eventi culturali al Cinema Italia di San Severino.

Si parte domenica 25 ottobre alle 16.30 con la presentazione ufficiale delle attività, arricchita dalla relazione di Francesco Rapaccioni dal titolo “I teatri condominiali – Patrimonio dell’umanità: il Teatro Feronia e la tutela Unesco”.

L’inaugurazione solenne dell’anno accademico si terrà giovedì 5 novembre alle 16.30 con il Memorial intitolato al professor Adriano Vissani, fondatore dell’Uteam, durante il quale la scrittrice Lucia Tancredi presenterà “Ersilia e le altre”, testo vincitore del Premio B. Croce 2026.

Il programma proseguirà venerdì 13 novembre con l’incontro curato dalla professoressa Fabiola Cecchetti su Samuel Beckett (“En attendant… / Aspettando…”); quindi sabato 5 dicembre alle 16.30 con la presentazione del volume “Nemmeno la guerra” dello scrittore Franco Casadidio, e sabato 12 dicembre alle 17 con la relazione del professor Nicolas Amici su “Le novità iconografiche nei polittici di Vittore Crivelli”.

L’ultimo appuntamento dell’anno solare è previsto per venerdì 18 dicembre alle 16.30 con l’intervento del dottor Roberto Mancini intitolato “La bellezza dell’imperfezione”.

Come noto, inoltre, l’Uteam estende la propria rete d’azione ben oltre il territorio settempedano, coinvolgendo in sinergia numerosi Comuni a cominciare da Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata, Muccia, Pieve Torina, Treia, Valfornace e Serravalle di Chienti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria, contattando il numero telefonico 0733-634235, oppure visitare il sito web www.uteam3.it o scrivere all’indirizzo uteam3mc@gmail.com.